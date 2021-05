L'École nationale de police du Québec tiendra une brève cérémonie commémorative des policiers et policières morts en service le lundi 10 mai 2021 à 10 h 30

NICOLET, QC, le 7 mai 2021 /CNW Telbec/ - Le lundi 10 mai 2021, à 10 h 30, aura lieu à l'École nationale de police du Québec (ENPQ) une brève cérémonie commémorative des policiers et policières morts en service. Cette cérémonie se déroulera sur le site commémoratif de l'ENPQ, en façade du bâtiment principal.

Il sera possible d'y assister uniquement à distance, en cliquant sur ce lien. La cérémonie sera également diffusée en direct sur la page Facebook de l'École.

La cérémonie débutera par l'appel nominal des 188 policiers inscrits au tableau commémoratif. À noter qu'aucun policier n'est mort en service au Québec depuis le mois de mars 2017.

Déroulement de la cérémonie commémorative

10 h 30 Début de la cérémonie

Appel nominal des 188 policiers morts en service depuis 1852

Rappel des policiers québécois et canadiens, autres agents de la paix morts en service

Appel du policier oublié

Dernière sonnerie - Moment de silence - Complainte - Réveil

Dépôt des couronnes

SQ



SPVM



ADPQ



GRC



AUTOCHTONE



ENPQ- Gouvernement du Québec

Allocution de la vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique

11 h 30 Fin de la cérémonie

Journée de reconnaissance policière annulée dans sa forme habituelle

En raison des règles sanitaires liées à la pandémie, la Journée de reconnaissance policière a été annulée cette année dans sa forme habituelle.

La remise des décorations et citations qui se fait normalement en première portion de cette journée à des policiers et policières de même qu'à des citoyens honorés en raison des actes héroïques qu'ils ont accomplis s'est effectuée au cours des dernières semaines par les directeurs de police au sein de leur organisation. Quelque 64 décorations et citations ont ainsi été remises aux lauréats 2019 et 2020. Le dévoilement officiel de ces lauréats se fera le 10 mai 2021, début de la semaine de la police.

Défilé et présence d'invités annulés

Par ailleurs, le défilé auquel prennent part habituellement de nombreux policiers, agents de la paix et constables spéciaux du Québec a dû également être annulé.

Les familles des policiers morts en service ainsi que les membres des corps de police normalement conviés à cette cérémonie pourront y assister de façon virtuelle puisque la cérémonie commémorative sera transmise sur le Web. Il n'y aura aucun invité sur place.

Rappelons que la dernière édition intégrale de la Journée de reconnaissance policière a eu lieu en mai 2018. En 2019, une brève cérémonie commémorative avait été tenue bien que la journée de reconnaissance policière officielle avait dû être annulée en raison des inondations. En 2020, c'est la pandémie qui a eu raison de cet événement.

Site commémoratif

Le site commémoratif de l'ENPQ a été aménagé il y a 15 ans sur le campus de l'École nationale de police du Québec. Il comporte 5 cénotaphes, soit celui de la Sûreté du Québec, celui conjoint du Service de police de la Ville de Montréal et de l'Association des directeurs de police du Québec, celui de la Gendarmerie royale du Canada, le cénotaphe autochtone qui représente les 11 nations autochtones du Québec, ainsi que celui de l'École nationale de police du Québec.

Ce site commémoratif permet à la communauté policière et à tous ceux qui le désirent d'aller s'y recueillir afin de garder dans leur mémoire le souvenir de leurs collègues et de leurs proches morts en service.

SOURCE Ecole nationale de police du Québec

Renseignements: Andrée Doré, conseillère en communication, École nationale de police du Québec, 819 293-8631, poste 6228, 819 244-1117, [email protected]

