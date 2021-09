L'école des sciences de la créativité - La Factry exporte son savoir-faire en Suisse

Lancement d'une première antenne européenne dès septembre 2021

MONTRÉAL, le 15 sept. 2021 /CNW Telbec/ - La Factry, centre de formation en compétences créatives fondé à Montréal en 2016, entreprend une nouvelle étape de son évolution en lançant cet automne sa première antenne européenne, en Suisse romande.

La Factry est une école qui propose des formations pour développer les aptitudes en plaçant la créativité au cœur du changement. Disponibles en ligne ou en présentiel, ces formations s'adressent aux professionnels, aux entreprises, aux organisations et aux talents en émergence en quête de nouvelles compétences pour innover, penser et agir autrement. Dès cet automne, les professionnels et organisations de tous secteurs de Suisse et d'Europe profiteront des approches novatrices de cette école pour activer leur culture d'innovation et résoudre des enjeux contemporains.

Le Québec en Suisse

La créativité est reconnue comme l'une des compétences les plus recherchées par les organisations performantes. L'équipe de la Factry encourage l'accès et l'application tangibles de stratégies rentables et durables.

Elle propose une méthode inédite, structurée et ludique, positionnant l'humain au cœur de l'apprentissage. Chaque cours favorise la découverte du potentiel créatif et d'inspirations ingénieuses pour solutionner les défis et mobiliser l'intelligence collective au sein des équipes.

Ses ateliers participatifs sont l'occasion d'expérimenter, de comprendre et d'appliquer la recette de la créativité. Des thèmes comme l'émergence de l'agilité et des idées, la posture créative, les techniques d'idéation, le leadership créatif et le storytelling font partie d'un ensemble de modules encadrés par des coachs multidisciplinaires.

Fondée à Montréal, la Factry est née de la volonté d'entrepreneurs québécois d'accompagner les professionnels vers cette approche du 21e siècle : « Partout les emplois se transforment et les personnes les plus créatives ont la capacité de transmettre leurs idées pour mieux s'adapter et occuper les premières loges de cette évolution. Bonne nouvelle, la créativité s'apprend et se développe. Nous sommes heureux de déployer notre expertise québécoise sur le territoire européen. La proximité culturelle entre le Québec et la Suisse est un atout indéniable pour ce premier pas sur le continent », explique Marie Amiot, directrice générale et cofondatrice de la Factry.

Lancement de la Factry en Suisse

Le développement de la Factry en Suisse romande est porté par deux ambassadeurs, Nicole Tornare et David Furrer. Ils concilient une expertise reconnue en affaires publiques, formation, créativité et leadership. C'est d'ailleurs durant leur participation aux formations de la Factry que l'idée d'une collaboration helvético-québécoise a germé dans leur esprit.

« Nous avons été séduits par ces méthodes sans équivalence en Suisse. Parce que le monde professionnel exige toujours plus d'agilité, d'innovation et de cohésion, et parce que la plupart des métiers de demain n'existent pas encore, chaque organisation doit miser sur la capacité humaine à penser et à faire différemment », indiquent-ils.

Formations individuelles et sur mesure, en présentiel et en ligne

Après une première expérience fructueuse à Genève en 2019 lors de laquelle plus de 200 professionnels, cadres et chefs d'entreprise ont suivi des ateliers et des conférences de la Factry, les formations sont désormais disponibles, en ligne et en présentiel, pour toute la Suisse, en français et en anglais.

Ces formations s'adressent en priorité aux professionnels qui souhaitent élargir leurs horizons et aux entreprises soucieuses de faire évoluer leurs talents. Déclinées en format individuel, intra-entreprise et sur mesure, elles composent une offre inédite et complémentaire aux formations disponibles sur le marché romand. Plus d'infos : www.factry.ch

À propos de la Factry

Depuis 2016, la Factry développe les compétences créatives des professionnels et de la relève. Établi dans le Quartier de l'innovation à Montréal, ce campus international se distingue par son approche transdisciplinaire, sa méthode d'enseignement innovante et ses liens avec les industries créatives et le monde des affaires. Chaque année, l'école forme plus de 2000 professionnels et accueille plus de 4000 professionnels, dirigeants d'entreprises et jeunes de la relève.

Nicole Tornare, ambassadrice

Innover et trouver des solutions pour avancer ensemble constituent le moteur de la carrière professionnelle de Nicole Tornare. Animatrice à la radio et la télévision puis journaliste, elle a dirigé la première radio généraliste de Suisse romande avant d'œuvrer comme cheffe de la formation d'une grande entreprise média. Le fil rouge de ses expériences? L'envie de créer et la volonté d'innover, de valoriser les talents et le capital humain. Curieuse, active et passionnée, Nicole met sa connaissance de la Suisse romande et son expertise au service de la Factry, pour aider les entreprises à se transformer, en replaçant l'humain au cœur de leurs activités.

David Furrer, ambassadeur

Spécialisé dans l'accompagnement au changement et en gestion de projet, David est manager d'équipes depuis plus de 20 ans. Il s'engage au quotidien pour les gens, le bon sens et le futur. Son amour des voyages l'a mené à Montréal, où il pose régulièrement ses bagages pour nourrir sa créativité. Il est convaincu que réinventer les modèles d'entreprises passe par une transformation des postures individuelles. Passionné par les questions liées à la conduite du changement, il expérimente au quotidien le pouvoir exceptionnel de la créativité dans les démarches d'innovation en entreprise. Il écrit avec la Factry une nouvelle page professionnelle, en s'engageant dans la démocratisation de la créativité pour propulser les entreprises et les professionnels suisses.

