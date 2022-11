TIOHTIÀ:KE (MONTRÉAL), le 18 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Célébrant hier sa première année d'existence, l'École des dirigeants des Premières Nations (EDPN) est heureuse d'accueillir le Groupe Banque TD comme membre fondateur.

Ce partenariat voit le jour grâce au généreux don de l'institution financière de 1 250 000 $ à la Fondation HEC Montréal. Cette somme répartie sur cinq ans permettra le développement des programmes de l'EDPN et d'assurer sa pérennité.

« À la TD, nous sommes persuadés que l'éducation ouvre la porte à un monde de possibilités infinies. Nous sommes donc fiers de soutenir l'École des dirigeants des Premières Nations et de contribuer ainsi à offrir aux élu.e.s, aux administrateur.trices.s, à la relève, aux gestionnaires et aux entrepreneur.e.s issus des Premières Nations un accès à des apprentissages de qualité, qui leur permettent de bâtir des communautés plus fortes et plus résilientes », a déclaré Sylvie Demers, Présidente, Direction du Québec, Groupe Banque TD.

« C'est avec fierté que nous accueillons la TD à titre de Membre fondateur, a commenté Manon Jeannotte, directrice générale de l'EDPN. Notre équipe est reconnaissante de cette marque de confiance et des opportunités que ce soutien nous apporte. Un projet de l'envergure de l'EDPN serait impossible sans de tels appuis. Par sa contribution, la TD participe à l'essor de l'EDPN et au renforcement du leadership politique et économique des Premières Nations au Québec. »

« La Fondation HEC Montréal est très reconnaissante envers le Groupe Banque TD pour ce don qui permettra à l'EDPN de poursuivre le développement de l'accompagnement des dirigeants des Premières Nations et d'accroître l'impact de ses programmes innovants dans les communautés, a affirmé Michel Patry, président-directeur général de la Fondation HEC Montréal. L'engagement renouvelé du Groupe Banque TD démontre combien le soutien indéfectible de nos partenaires d'affaires a des retombées majeures et essentielles pour toute la société. »

L'annonce du partenariat s'est faite dans le cadre de l'événement marquant le premier anniversaire de l'EDPN, tenu ce 17 novembre 2022, à HEC Montréal. La soirée fût marquée par un panel où 4 finissants de l'EDPN ont échangé sur les défis et stratégies d'une véritable réconciliation économique, en plus de performances d'artistes autochtones, dont la poétesse Innue Maya Cousineau Mollen, le danseur Don Barnaby ainsi que les chants et percussions des tambours traditionnels des Buffalo Hat Singers

Étaient présents lors de cette cérémonie :

Ghislain Picard, Chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, Ian Lafrenière, Ministre des Relations avec les Premières Nations et les Inuits; Pascale Déry, Ministre de l'Éducation supérieure; Federico Pasin, directeur de HEC Montréal; Serge Lafrance, directeur de l'École des dirigeants HEC Montréal; les personnes représentant les partenaires des Premières Nations, Hydro-Québec, membre fondateur de l'EDPN, le Gouvernement du Québec et BDC, partenaire des programmes en entrepreneuriat de l'EDPN.

Depuis qu'elle a ouvert ses portes en décembre 2021, l'EDPN a mis sur pied cinq programmes, cocréés et codiffusés par des formatrices et formateurs des Premières Nations et de HEC Montréal. Par ces programmes sur mesure, l'EDPN vise à outiller les personnes élues et administratrices, les entrepreneures et entrepreneurs, les gestionnaires ainsi que la relève des Premières Nations, en plus de sensibiliser les allochtones au contexte autochtone.

À PROPOS DE L'ÉCOLE DES DIRIGEANTS DES PREMIÈRES NATIONS

Propulsée par l'École des dirigeants HEC Montréal, l'EDPN est une école de gestion pour et par les Premières Nations, qui propose des formations universitaires qualifiantes de courte durée dans les communautés, en ligne et à Montréal.

Avec pour objectif de renforcer les compétences des leaders en combinant les savoirs ancestraux aux meilleures pratiques en gestion contemporaine, plusieurs programmes s'adressant aux personnes élues et administratrices, aux dirigeantes et dirigeants, ainsi qu'aux entrepreneures et entrepreneurs issus des Premières Nations sont ou seront offerts prochainement. D'autres clientèles pourraient s'ajouter. Unique en son genre, l'EDPN rassemble des formatrices et formateurs de HEC Montréal et des Premières Nations.

