Ce partenariat est destiné aux employés d'Amazon souhaitant évoluer professionnellement et acquérir des compétences dans le domaine de l'automobile.

MONTRÉAL, le 28 déc. 2023 /CNW/ - Depuis 1984, L'École de L'Automobile ne cesse de répondre aux besoins de formation du secteur automobile et de développer des programmes actualisés pour répondre aux besoins de formation en constante évolution de l'industrie automobile. L'école a pour objectif de "fournir aux étudiants une formation pertinente, pratique et liée à l'emploi pour leur carrière dans les domaines de l'automobile et du transport".

Dans cette optique, L'École de L'Automobile est fière d'offrir aux employés éligibles d'Amazon à Montréal, Surrey, Cambridge et Toronto, une formation professionnelle pertinente, pratique et liée à l'emploi dans ce domaine d'études, dans le cadre du programme Options de carrière d'Amazon.

Conformément à l'engagement d'Amazon à éliminer les obstacles pour les employés qui cherchent des opportunités de développement de carrière, le programme Options de carrière d'Amazon a été lancé mondialement en 2012, ce qui constitue un engagement de longue date à l'égard de la croissance et du développement des employés. Il est conçu de manière à alléger le fardeau financier de l'éducation en couvrant 95 % des frais de scolarité, des frais et des coûts des livres dans des limites annuelles et à vie, ce qui permet aux employés de poursuivre des carrières approuvées dans des écoles partenaires.

L'objectif commun de L'École de L'Automobile et d'Amazon est de fournir un programme d'études qui enseigne aux employés à investir en eux-mêmes, dans leur éducation, leurs compétences, leurs ambitions et leur carrière. À L'École de L'Automobile, ils peuvent bénéficier d'une formation de qualité, validée par l'industrie et dispensée par des instructeurs qualifiés, ainsi que du meilleur soutien étudiant disponible, ce qui leur permettra d'acquérir les compétences nécessaires pour réussir professionnellement au sein d'Amazon ou ailleurs.

"Nous nous réjouissons de l'arrivée de L'École de L'Automobile en tant que partenaire éducatif du programme Options de carrière d'Amazon, qui vient s'ajouter aux centaines d'offres de premier ordre proposées à nos employés", a déclaré Tammy Thieman, directrice mondiale du programme Options de carrière d'Amazon. "Nous nous engageons à responsabiliser nos employés en leur donnant accès à l'éducation et à la formation nécessaire pour développer leur carrière, que ce soit chez nous ou ailleurs. Nous avons intentionnellement créé un réseau de partenaires composé d'éducateurs et d'employeurs tiers qui s'engagent à fournir une excellente formation, des ressources en matière de placement et des améliorations continues.

Les employés d'Amazon intéressés peuvent en savoir plus sur le programme Options de carrière d'Amazon en visitant le site: https://www.aboutamazon.ca/fr/actualites/lieu-de-travail/quest-ce-que-le-programme-options-de-carriere-damazon

À propos de L'École de L'Automobile

L'École de L'Automobile (Campus de Montréal des centres de formation Automotive Training Centres) répond aux besoins de formation de l'industrie automobile depuis 1984. Pour répondre aux besoins de formation en constante évolution de l'industrie automobile, L'École de L'Automobile développe et met constamment à jour ses programmes et ses cursus. Les cours et programmes sont à jour et reconnus par l'industrie. Nos centres de formation de premier ordre comprennent des salles de classe, des ateliers de mécanique automobile à la pointe de la technologie et des installations de reconditionnement de carrosserie conçues pour vous donner la formation pratique nécessaire pour réussir en tant que professionnel de l'automobile.

Pour plus d'informations sur L'École de L'Automobile, visitez le site : https://www.ecoleauto.com/

À propos d'Amazon

Amazon est guidée par quatre principes : l'obsession du client plutôt que celle de la concurrence, la passion de l'invention, l'engagement en faveur de l'excellence opérationnelle et la réflexion à long terme. Amazon s'efforce d'être l'entreprise la plus centrée sur le client, le meilleur employeur et le lieu de travail le plus sûr de la planète. Les avis des clients, les achats en un clic, les recommandations personnalisées, Prime, Expédié par Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Options de carrière d'Amazon, Tablettes Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, la technologie Just Walk Out, Amazon Studios et The Climate Pledge sont quelques-unes des initiatives lancées par Amazon. Pour plus d'informations : www.amazon.com , Inc, Media Hotline, [email protected], www.amazon.com/pr

Renseignements: L'École de L'Automobile, 3399 Boul Crémazie E, Montréal, QC H1Z 2J1, (514) 725-6026