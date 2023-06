L'école de formation postscolaire de l'Université Harvard réduit les exigences de résidence menant à l'obtention d'un diplôme et élargit l'accès aux apprenants adultes à l'échelle mondiale

CAMBRIDGE, Massachusetts, 22 juin 2023 /CNW/ - Le département d'éducation permanente de l'Université Harvard a annoncé une modification importante à l'obligation de résidence pour l'obtention d'un diplôme de l'école de formation postscolaire de l'Université Harvard afin d'assurer un meilleur accès aux apprenants adultes dans le monde entier. Ces changements, conçus pour être souples et inclusifs, amélioreront l'accès pour les étudiants qui pourraient être confrontés à de multiples déplacements sur le campus de Harvard à Cambridge, au Massachusetts.

À compter de la prochaine année universitaire, l'école de formation postscolaire de Harvard offrira la majorité des cours du programme de maîtrise en arts libéraux avec des exigences peu élevées en matière de résidence. Cette décision réduit la barrière géographique pour les gens qui vivent à l'extérieur de la grande région de la Nouvelle-Angleterre.

Mme Nancy Coleman, doyenne du département d'éducation permanente et de l'école de formation postscolaire de l'Université Harvard, a parlé du besoin d'apporter ce changement transformateur : « Nous nous sommes toujours engagés à éliminer les obstacles et à élargir l'accès à une éducation de calibre mondial. En offrant des cours en ligne jumelés à une expérience immersive sur campus axée sur notre raison d'être, nous proposons aux apprenants adultes du monde entier une occasion unique de participer à des programmes universitaires rigoureux tout en profitant de la communauté dynamique du campus de Harvard. »

Pour compléter les cours en ligne, chaque programme exige quatre crédits en résidence. Ces exigences de résidence active varient de deux fins de semaine à trois semaines. Grâce à l'apprentissage par l'expérience, les étudiants collaboreront avec leurs pairs et les enseignants et profiteront d'une immersion dans le campus de l'Université Harvard, créant des liens et acquérant des compétences pour avoir un impact réel.

Suzanne Spreadbury, Ph. D., doyenne des programmes universitaires de l'école de formation postscolaire de Harvard, insiste sur l'importance de l'approche novatrice : « Notre environnement d'apprentissage dynamique combine l'aspect pratique de l'éducation en ligne et l'importance de l'interaction en personne. Notre modèle flexible et immersif répond aux besoins des différents apprenants du monde entier, améliorant ainsi leur expérience éducative. »

La révision de l'exigence de résidence pour l'obtention d'un diplôme de l'école de formation postscolaire de Harvard représente une approche progressive de l'éducation, garantissant que les apprenants adultes du monde entier puissent poursuivre des études supérieures selon leurs conditions.

