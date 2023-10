L'École d'influence de l'INM : un camp de formation pour favoriser le leadership des jeunes personnes issues de l'immigration de la région de Québec

QUÉBEC, le 16 oct. 2023 /CNW/ - L'École d'influence de l'Institut du Nouveau Monde s'est tenue pour la première fois à Québec, du 13 au 15 octobre derniers. L'École d'influence est un moyen concret pour les jeunes Québécoises et Québécois issus de l'immigration et de la diversité culturelle de développer des compétences et un réseau pour prendre leur place dans la société afin d'améliorer leur représentativité dans les sphères d'influence. Une nouvelle cohorte d'une quinzaine de personnes a donc entamé un camp de formation où elles et ils ont eu l'occasion de développer leurs compétences en participation citoyenne et leur réseau.

À l'Espace Quatre Cent et au Théâtre Beaumont, la marraine de l'événement, Camille Esther Garon, conseillère en consultations publiques et entrepreneure sociale engagée dans plusieurs causes et organismes à Québec, ainsi que plusieurs personnalités de la région de Québec et d'ailleurs dont Webster, Emilie Nicolas, Fabrice Vil, Michèle Audette, Maryam Bessiri, Annick Kwetcheu Gamo, Briguel Mambu Dos-Santos, Bernadette Djomo Tagne, Anna Larice Meneses Galvão et Justice Rutikara étaient présents pour aborder divers enjeux liés au vivre ensemble : la tokenisation, la prise de parole dans les institutions, l'art engagé et plusieurs autres. Le camp de formation a présenté aussi des parcours de personnalités engagées dans un format de réseautage pour inspirer les jeunes à passer à l'action et pour créer des liens.

Un écart qui perdure

L'un des objectifs poursuivis par l'École d'influence est de créer un réseau pour les jeunes, afin de les soutenir et de les aider à prendre leur place dans la société et à s'épanouir. Cela vise notamment à combler l'écart de représentation des minorités visibles qui perdure dans plusieurs secteurs. À titre d'exemple, le Rapport annuel sur les minorités visibles (2023) de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse nous apprend qu'il existe un écart entre le taux de représentation (11,2 %) et le taux de disponibilité (16,8 %) des minorités dans les organismes publics. De plus, cet écart demeure « notamment dans les emplois de cadres de la direction et de hauts niveaux ainsi que les emplois de supervision ».

Depuis sa première édition en 2018, l'INM constate que, grâce aux témoignages récurrents, l'École d'influence a un impact tangible sur le développement personnel et professionnel des jeunes qui y participent. Elle vise à soutenir ceux-ci à exercer un rôle d'influence et de décision, à développer leurs compétences citoyennes, à les mettre en contact avec des modèles inspirants et à susciter leur engagement au sein de la société civile et dans les lieux décisionnels.

Témoignage de Nerolel Claude Beassoum, ancienne participante

« J'ai eu l'occasion de participer à l'École d'influence en 2021, juste quelques mois après mon arrivée au Québec et au Canada. L'École d'influence est donc le moyen par lequel je me suis intégré au sein de ma communauté d'accueil car cette formation m'a outillée des meilleures ressources nécessaires pour favoriser une intégration épanouissante tenant compte de ma vocation professionnelle et de ma mission de vie. »

Citation de Sophie Racine Méndez, chargée de projet

« Une démocratie en santé est une démocratie qui est inclusive, représentative des gens qui la composent et où chaque personne prend sa place et fait entendre sa voix. Avec l'École d'influence, nous outillons les jeunes à exercer leur influence pour être des modèles dans la Ville de Québec et ailleurs. »

Citation Camille Esther Garon, marraine de l'événement,

« Je suis très émue et enjouée d'être marraine et collaboratrice de l'École d'influence à Québec. Québec est remplie de jeunes professionnel·es, d'étudiant·es et de citoyen·nes ayant du potentiel pour développer beaucoup de projets et participer à l'épanouissement de la ville. Être marraine représente non seulement un rôle important pour soutenir notre jeunesse à participer activement à la société, mais aussi pour permettre à ces jeunes de compter sur une organisation qui les soutient dans leurs projets. »

À propos de l'INM et de l'École d'influence

L'INM est une organisation indépendante et non partisane qui a pour ambition d'accroître la participation des citoyennes et des citoyens à la vie démocratique. L'action de l'INM a pour effet d'encourager la participation citoyenne et de contribuer au développement des compétences civiques, au renforcement du lien social et à la valorisation des institutions démocratiques. L'équipe de l'INM est animée par la conviction que la participation citoyenne renforce la démocratie. L'École d'influence se pose ainsi comme un moyen concret pour les jeunes Québécoises et Québécois des communautés racisées à prendre leur place dans la société afin de pleinement participer à la vie démocratique. L'École d'influence est réalisée avec la participation financière du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration.

