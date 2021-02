L'École d'influence de l'INM : soutenir la participation citoyenne des jeunes issus des communautés racisées!

MONTRÉAL, le 18 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Concluant tout juste sa sixième édition en trois ans, l'École d'influence remporte encore cette année un succès indéniable auprès des personnalités invitées et des jeunes participantes et participants. Mise en place par l'INM dans le cadre de sa Démarche jeunesse sur le vivre ensemble, soutenue par le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration, l'École d'influence offre un camp de formation et du mentorat aux jeunes (18 à 30 ans) issus des communautés racisées, qui visent à encourager leur participation citoyenne et à les outiller à jouer un rôle d'influence au sein de la société québécoise.

Depuis sa première édition en 2018, l'École d'influence se pose comme un moyen concret pour les jeunes Québécoises et Québécois des communautés racisées à prendre leur place dans la société afin d'améliorer leur représentativité dans les sphères d'influence. Par la force de sa programmation et la pertinence de ses invités, l'École d'influence a un impact tangible sur le développement personnel et professionnel des jeunes qui y participent. Elle vise à soutenir ceux-ci à exercer un rôle d'influence et de décision, à développer leurs compétences citoyennes, à les mettre en contact avec des modèles inspirants et à susciter leur engagement au sein de la société civile et dans les lieux décisionnels.

En plus du camp de formation où les participantes et participants assistent à des ateliers et conférences, l'École d'influence offre également un volet de mentorat qui permet de les accompagner dans leur parcours d'engagement ainsi qu'un volet de réseautage où leur sont présentés des événements pertinents pour mettre en action leurs compétences et leur leadership.

À travers ses six cohortes, l'École d'influence a accueilli plus de 200 jeunes et 80 personnalités inspirantes dont Rima Elkouri, Manal Drissi, Raed Hammoud, Annamie Paul, Rabii Rammal et Noémi Mercier. Elle a également pu compter sur le précieux engagement de ses deux mentores invitées : pour les quatre premières cohortes, Dorothy Alexandre, première spécialiste, coordonnatrice externe dans l'équipe Inclusion des communautés de Radio-Canada, et, pour les deux plus récentes éditions, Ericka Alneus, conseillère au développement philanthropique chez Pour 3 Points.

Pour son édition 2021, dont le camp de formation vient de se conclure et qui se déroulait entièrement en ligne pendant deux fins de semaine, l'École d'influence proposait : une discussion entre la chroniqueuse Manal Drissi et Dorothy Alexandre, une table ronde autour de la collaboration avec Harout Chitilian, Vanessa Destiné et Me Sabine Uwitonze, un atelier de réflexion sur le travail collaboratif et le conflit, un atelier de co-développement professionnel et une activité de réseautage avec des personnalités engagées.

Citations

« L'École d'influence répond non seulement à ce besoin qu'ont les jeunes engagés racisés d'être entendus, mais participe aussi à ce que la société soit enrichie par les expériences, les idées pour le collectif et les espoirs de ces jeunes engagés dans leurs communautés. Notre société a tout à gagner à additionner à son paysage ces futures contributions à la participation citoyenne. »

Ericka Alneus , mentore invitée de l'École d'influence pour la 5e et 6e édition

, mentore invitée de l'École d'influence pour la 5e et 6e édition « Je recommande l'École d'influence à toutes les personnes de 18 à 30 ans qui veulent échanger sur l'engagement citoyen dans un espace sécuritaire. C'est une formidable expérience pour se découvrir soi-même, découvrir des jeunes qui nous ressemblent et élargir son réseau professionnel ! »

Jessica Lubino, participante de l'École d'influence

« La personne qui porte le message importe dans la façon dont le message est reçu. Les motivations et les intentions derrière les actions importent également. Le succès de l'École d'influence en est la preuve. Depuis maintenant 4 ans, cette école de citoyenneté offre à des jeunes Québécois des communautés racisées un espace dans lequel ils peuvent apprendre, partager et échanger sans craindre que leur expérience soit remise en question. » Sami Ghzala, chargé de projet de l'École d'influence à l'INM

À propos de l'INM

L'INM est une organisation indépendante et non partisane qui a pour ambition d'accroître la participation des citoyennes et des citoyens à la vie démocratique. L'action de l'INM a pour effet d'encourager la participation citoyenne et de contribuer au développement des compétences civiques, au renforcement du lien social et à la valorisation des institutions démocratiques. L'équipe de l'INM est animée par la conviction que la participation citoyenne renforce la démocratie.

SOURCE Institut du Nouveau Monde

Renseignements: Jessica St-Pierre, chargée de communication, [email protected] | 514 743-2913

Liens connexes

http://www.inm.qc.ca