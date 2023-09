L'École d'été 2023 de l'INM : 20 ans à faire briller la jeunesse

MONTRÉAL, le 21 sept. 2023 /CNW/ - L'Institut du Nouveau Monde (INM) lance les festivités de sa 20e année d'existence avec le début de sa 20e École d'été à Montréal qui se déroule jusqu'au 23 septembre. Après avoir rassemblé plus de 10 000 personnes à travers les années, l'INM profitera de l'occasion pour présenter « Les visages de l'engagement », 20 personnalités qui ont eu l'étincelle de l'engagement en passant par l'une de nos écoles de citoyenneté et qui aujourd'hui inspirent à leur tour la société. Elles seront présentes pour échanger dans un cadre convivial avec les participantes et participants de 15 à 35 ans attendus à l'École d'été.

À travers cette collection de portraits intimes et colorés qui seront dévoilés ce vendredi lors d'une soirée de célébrations, les visages de l'engagement nous racontent l'histoire d'un Québec pluriel et résolument tourné vers l'avenir :

Dominique Anglade (co-leader à la transition durable et professeure associée à HEC Montréal, ex-vice-première ministre);

(co-leader à la transition durable et professeure associée à HEC Montréal, ex-vice-première ministre); Lysa Bélaïcha (conseillère municipale à la Ville de Longueuil );

Longueuil Mona Belleau (directrice principale du soutien à la communauté et à la sécurisation culturelle autochtone à BC2);

Sarah Bigras (directrice des communications de la ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé);

Mishka Caldwell-Pichette (étudiante et vice-présidente de Citoyenneté jeunesse);

Alexandre Cloutier (président de l'Université du Québec, ex-ministre);

Étienne Decelles (étudiant et conseiller municipal à Sainte-Angèle-de- Monnoir );

Sainte-Angèle-de- Monnoir Camille Esther Garon (conseillère en consultations publiques, Ville de Québec);

Ruba Ghazal (députée de Mercier);

Marc Jeannotte ( cofondateur et directeur général de Votepour . ca ); Marouane Joundi (chargé de projets, changements climatiques à l'UMQ);

(chargé de projets, changements climatiques à l'UMQ); Amélie Laframboise (conseillère politique, Est de Montréal et Transition industrielle au cabinet de la mairesse et au comité exécutif de la Ville de Montréal );

Montréal mairesse Montréal Widia Larivière ( cofondatrice et directrice générale de Mikana );

cofondatrice Mikana Sébastien Lemire (député fédéral d'Abitibi-Témiscamingue );

d'Abitibi-Témiscamingue Maude Léonard ( professeure à l'ESG-UQAM et psychologue communautaire);

professeure l'ESG-UQAM Laurent Levesque ( cofondateur et directeur général de l'UTILE);

cofondateur Bianca Annie Marcelin (avocate chez McCarthy Tétreault );

McCarthy Tétreault Maude Massicotte (directrice générale de DéfPhys Sans Limites);

DéfPhys André-Yanne Parent (directrice générale du Projet de la réalité climatique Canada);

Cathy Wong (vice-présidente, équité, diversité et inclusion et langues officielles chez Téléfilm Canada).

Les visages de l'engagement seront sur place au Ausgang Plaza le vendredi 22 septembre à partir de 17 h 30. Cette activité de célébrations ponctuera l'École d'été qui se déroule sur 3 jours et fait place à 20 autres activités ayant lieu à la Maison du développement durable, à l'Hôtel 10 et à la Maison Notman.

Malorie Flon, directrice générale de l'INM :

« Pour nos 20 ans, nous avions envie de célébrer et de démontrer l'engagement de la jeunesse du Québec. Que ce soit en termes de rencontres, d'idées, ou de motivations, leurs récits montrent de manière concrète comment ce genre de rassemblement peut ajouter une pierre à l'édifice d'un parcours exceptionnel. »

Pour en savoir plus, visitez le https://inm.qc.ca/ee2023 .

À propos de l'École d'été

L'École d'été de l'INM est une école de citoyenneté qui existe depuis 2004. Mobilisés autour d'une ambition commune, celle de devenir de meilleurs citoyens et citoyennes, des centaines de jeunes Québécois se réunissent chaque été pour passer ensemble quelques jours d'exception. En compagnie de plus d'une centaine de spécialistes, artistes, figures publiques, hommes et femmes politiques et citoyens engagés, ils et elles cheminent ensemble dans une réflexion sur notre avenir.

À propos de l'INM

L'INM est une organisation indépendante et non partisane qui a pour ambition d'accroître la participation des citoyennes et des citoyens à la vie démocratique. L'action de l'INM a pour effet d'encourager la participation citoyenne et de contribuer au développement des compétences civiques, au renforcement du lien social et à la valorisation des institutions démocratiques. L'équipe de l'INM est animée par la conviction que la participation citoyenne renforce la démocratie. https://inm.qc.ca

