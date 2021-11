L'École d'Entrepreneurship de Beauce remercie Desjardins pour sa confiance

SAINT-GEORGES, QC, le 16 nov. 2021 /CNW Telbec/ - L'École d'Entrepreneurship de Beauce (EEB) et le Mouvement Desjardins annoncent aujourd'hui le renouvellement de leur partenariat pour une durée de trois ans.

Depuis les débuts de l'EEB, Desjardins a démontré sa confiance plus d'une fois envers l'École en l'aidant à poursuivre sa mission auprès des entrepreneurs du Québec. Ce soutien permet, entre autres, de favoriser les échanges et l'entraide authentiques entre eux, mais aussi d'avoir des répercussions auprès de ceux-ci, afin de propulser la prospérité du Québec tout entier. Parmi celles-ci, on recense, entre autres, une augmentation de 36% du chiffre d'affaires moyen de ceux qui ont suivi l'un de nos programmes.

Citations:

« Tout comme Desjardins, l'École d'Entrepreneurship de Beauce favorise l'entraide entre les entrepreneurs du Québec. Ensemble, nous avons à cœur de les accompagner dans l'atteinte de leurs objectifs, mais surtout d'encourager leur engagement personnel ainsi que leur solidarité à l'égard du groupe. Nous continuerons d'être présents pour soutenir notre partenaire dans sa mission et ses projets. »

Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins

« Nous sommes heureux de pouvoir compter sur notre partenaire année après année et, par le fait même, de continuer à accompagner les entrepreneurs dans leurs ambitions entrepreneuriales. Il est important pour nous de souligner l'engagement de Desjardins qui est à nos côtés depuis le début. Cet appui démontre tout l'intérêt de l'EEB dans l'écosystème entrepreneurial du Québec. »

Martin Deschênes, président de l'École d'Entrepreneurship de Beauce

Pour en savoir plus, consultez la vidéo du renouvellement.

À propos de l'EEB

Depuis dix ans, l'École d'Entrepreneurship de Beauce constitue l'Alma Mater d'une importante communauté panquébécoise d'entrepreneurs qui contribuent à la prospérité du Québec, avec plus de 900 entrepreneurs ayant vécu l'un des Programmes de l'EEB, et plus d'une centaine de grands chefs d'entreprises agissant comme entrepreneurs-entraîneurs bénévoles.

L'EEB n'aurait pas pu y arriver sans la précieuse contribution de ses partenaires Fondateurs, la Banque Nationale, la Caisse de dépôt et placement du Québec et Desjardins. Nous les remercions pour leur confiance depuis toutes ces années.

