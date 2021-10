L'École d'Entrepreneurship de Beauce lance une toute nouvelle formation: le Parcours virtuel EN ROUTE

SAINT-GEORGES, QC, le 14 oct. 2021 /CNW Telbec/ - L'École d'Entrepreneurship de Beauce (EEB) est fière d'ajouter une nouveauté à son offre de service le Parcours virtuel EN ROUTE. Cette formation 100% à distance s'adresse aux entrepreneurs qui souhaitent améliorer leur posture de dirigeant afin de favoriser la continuité de leur entreprise et leur développement personnel.

Durant 8 semaines, les participants auront la chance de rencontrer des entrepreneurs-entraîneurs et des diplômés de l'EEB à travers des séances en classes virtuelles, des vidéos et des ateliers pratiques. Ils pourront expérimenter l'approche unique de l'EEB, le «E to E», stimuler leurs réflexes entrepreneuriaux en plus d'enrichir leurs connaissances et leur approche vers le passage à l'action.

« Ce parcours virtuel est idéal pour les entrepreneurs qui s'intéressent à nos programmes longs, Élite et Émergence, mais qui aimeraient en découvrir plus sur l'École avant de passer à l'action », explique Mme Isabelle Leber, directrice générale de l'École d'Entrepreneurship de Beauce.

« Il est essentiel pour une organisation de se renouveler, de diversifier et d'adapter son offre. En proposant le Parcours virtuel EN ROUTE, nous voulons rendre accessibles nos programmes à encore plus d'entrepreneurs de partout au Québec », ajoute M. Martin Deschênes, vice-président du conseil de Groupe Deschênes et président de l'École d'Entrepreneurship de Beauce

D'ailleurs, le Mouvement Desjardins reconnaît la qualité des formations et l'impact important de l'EEB dans un parcours entrepreneurial en réservant les trois premières cohortes du Parcours EN ROUTE pour certains de ses membres Entreprises .

Depuis plus de dix ans, l'École d'Entrepreneurship de Beauce constitue l'Alma Mater d'une importante communauté panquébécoise d'entrepreneurs qui contribuent à la prospérité du Québec, avec plus de 900 entrepreneurs ayant vécu l'un des Programmes de l'EEB, et plus d'une centaine de grands chefs d'entreprises agissant comme entrepreneurs-entraîneurs bénévoles.

L'EEB n'aurait pas pu y arriver sans la précieuse contribution de ses partenaires Fondateurs, la Banque Nationale, la Caisse de dépôt et placement du Québec et Desjardins. Nous les remercions pour leur confiance depuis toutes ces années.

