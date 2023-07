L'École d'Entrepreneurship de Beauce et LOJIQ offrent l'opportunité à 50 jeunes de participer à un séjour intensif pour nourrir leur flamme entrepreneuriale

SAINT-GEORGES, QC, le 20 juill. 2023 /CNW/ - L'École d'Entrepreneurship de Beauce (EEB) est ravie d'annoncer le lancement d'un séjour intensif destiné aux jeunes entrepreneurs prometteurs issus de la francophonie. En collaboration avec LOJIQ (Les Offices jeunesse internationaux du Québec), le SAJ (Secrétariat à la jeunesse du Québec) et l'École des Entrepreneurs d'Afrique (EEA), cet événement offre une occasion unique pour les jeunes passionnés d'entrepreneuriat qui ont un projet d'affaires.

l'EEB et LOJIQ sont fiers de collaborer afin de développer les compétences entrepreneuriales et contribuer au soutien de la relève au Québec et dans le reste de la Francophonie. (Groupe CNW/École d'Entrepreneurship de Beauce)

Le Séjour intensif Jeunes entrepreneurs se déroulera en deux sessions distinctes, du 4 au 7 mars 2024 et du 7 au 10 mars 2024, afin d'accueillir, au total, une cinquantaine de jeunes de la francophonie à l'EEB. Durant ces séjours, les jeunes entrepreneurs auront l'opportunité de développer leur esprit entrepreneurial, de donner forme à leur projet d'entreprise et de vivre la magie de l'École.

Dans un esprit de collaboration internationale et d'ouverture à l'ensemble de la Francophonie, l'EEB se réjouit d'accueillir cinq jeunes entrepreneurs du Burkina Faso, sélectionnés par l'École des Entrepreneurs d'Afrique, et 15 jeunes entrepreneurs de la Francophonie grâce à un appel à candidatures de LOJIQ lancé au début du mois. Ils seront jumelés à de jeunes entrepreneurs québécois pour les deux séjours, qui permettront la création de liens solides entre les participants. Il s'agira d'une occasion unique de favoriser les échanges interculturels et d'enrichir l'expérience entrepreneuriale de tous les participants.

Au printemps dernier, une délégation de jeunes entrepreneurs de l'École des Entrepreneurs d'Afrique, dont le siège est situé au Burkina Faso, ont eu la chance de vivre le Séjour intensif Jeunes entrepreneurs à l'EEB et de développer des liens durables avec leurs homologues québécois.

« Nous sommes très heureux d'accueillir, pour la deuxième fois, 5 entrepreneurs de l'École des Entrepreneurs d'Afrique qui se joindront à 15 Québécois avec le soutien financier de LOJIQ pour leur mobilité. Notre grande école et notre pédagogie distinctive continuent de faire leurs preuves en matière de transformation et de transfert d'expérience, et ce, au-delà de nos propres frontières. Cette collaboration témoigne de notre engagement envers la diversité culturelle et l'expression des multiples postures de leader. » - Isabelle Le Ber, présidente et directrice générale de l'EEB

« Nous sommes fiers de poursuivre notre collaboration avec l'EEB afin de développer les compétences entrepreneuriales et contribuer au soutien financier de la relève, au Québec et dans le reste de la Francophonie. Ces jeunes recevront une formation de haute qualité et se verront offrir des opportunités inestimables d'apprentissage, de rencontres et de développement. » - Jean-Stéphane Bernard, Président-directeur général de LOJIQ

Afin de permettre à un maximum de jeunes de bénéficier de cette expérience entrepreneuriale unique, les frais de participation sont entièrement pris en charge grâce au soutien du Secrétariat à la Jeunesse et de LOJIQ. Les jeunes Québécois âgés de 19 à 22 ans sont invités à soumettre leur candidature dès maintenant en utilisant le lien suivant : https://eebeauce.com/calendrier/sejours-intensifs/sejour-intensif-jeunes-entrepreneurs-2/

À propos de l'École d'Entrepreneurship de Beauce

Fondée en 2010 par Marc Dutil, l'École d'Entrepreneurship de Beauce accompagne les entrepreneurs de tous les secteurs d'activité dans leur progression, de l'éveil à la transformation, grâce à ses programmes de formation en continu, ses séjours intensifs et ses diverses formations en entreprise ou en ligne. Le levier du succès de l'École : le E to E. Il s'agit d'une méthode unique de transfert de connaissances et d'expériences d'entrepreneur à entrepreneur.

À propos de LOJIQ

LOJIQ - Les Offices jeunesse internationaux du Québec est le regroupement de l'Office franco- québécois pour la jeunesse (OFQJ) et de l'Office Québec-Monde pour la jeunesse (OQMJ). Ces derniers accompagnent et soutiennent les jeunes du Québec de 18 à 35 ans engagés dans une démarche de perfectionnement personnel et professionnel par une expérience de mobilité enrichissante et formatrice au Québec, au Canada et à l'international, notamment en Francophonie.

