L'École d'Entrepreneurship de Beauce débute officiellement des travaux d'agrandissement

SAINT-GEORGES, QC, le 20 sept. 2022 /CNW Telbec/ - L'École d'Entrepreneurship de Beauce (EEB) donnera bientôt la première pelletée de terre afin de marquer le début de ses travaux d'agrandissement. Faisant partie d'une première phase de croissance, ce sont 17 nouvelles chambres qui seront créées pour recevoir les entrepreneurs de partout au Québec. Le taux total d'occupation s'élèvera donc à 44 chambres et trois grandes salles de formation. À cela sera ajouté un ascenseur ainsi qu'un sous-sol où sera aménagée une toute nouvelle buanderie. Les travaux toucheront aussi l'entrée principale qui sera rénovée pour y refaire les drains de fondation, la démolition de l'entrée de l'ancien Steakhouse ainsi que la structure de la galerie au complet.

Ce projet est en parfaite adéquation avec la vision et les objectifs de l'EEB qui souhaite augmenter son impact auprès des entrepreneurs. Rappelons qu'après plus de 10 ans d'existence, ce sont plus de 1000 diplômés et 150 entrepreneurs-entraîneurs (professeurs) qui composent la Communauté EEB.

«Le début des travaux représente l'aboutissement de beaucoup de travail afin d'augmenter notre offre auprès des entrepreneurs. L'EEB est un lieu de réflexion stratégique visant l'innovation et la croissance, ainsi toute l'équipe est engagée et motivée à la poursuite de notre mission: propulser la prospérité du Québec tout entier. Nous voyons grand et nous avons beaucoup de suite dans les idées pour les années à venir», a affirmé Isabelle Leber, directrice générale de l'organisation.

Faits saillants

L'École d'Entrepreneurship de Beauce a posé ses assises en 2010 dans la mémorable Auberge Benedict Arnold qui à l'origine gardait les anciens bureaux de la compagnie Breakey dans les années 1900. Ce lieu historique regorge d'histoires et fait partie de la fierté beauceronne.

Les formations offertes vont des programmes longs (1 à 2 ans), des parcours (8 semaines), aux séjours intensifs (1 à 2 jours) et Immersions (24h).

À ce jour, ce sont une cinquantaine d'employés qui regroupent l'équipe EEB. Ils œuvrent dans les départements de l'intelligence entrepreneuriale, de l'administration, du marketing et de l'environnement.

À propos de l'EEB

Depuis 2010, l'École d'Entrepreneurship de Beauce constitue l'Alma Mater d'une importante communauté panquébécoise d'entrepreneurs qui contribuent à la prospérité du Québec, avec près de 1000 entrepreneurs ayant vécu l'un des programmes de l'EEB, et plus d'une centaine de grands chefs d'entreprises agissant comme entrepreneurs-entraîneurs bénévoles.

L'EEB n'aurait pas pu y arriver sans la précieuse contribution de ses partenaires Fondateurs, la Banque Nationale, la Caisse de dépôt et placement du Québec et Desjardins. Nous les remercions pour leur confiance depuis toutes ces années.

