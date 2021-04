Shawn Mendes , chanteur-compositeur en nomination aux Grammy, et ambassadeur en matière de développement durable de Flow;

La campagne met l'accent sur la mission continue de Flow qui consiste à promouvoir le bien-être personnel en buvant de l'eau de source alcaline délicieuse et riche en minéraux. La campagne souligne également les répercussions environnementales positives que représente le fait de choisir une marque d'eau comme Flow, qui est emballée dans un carton Tetra-Pak™ plus durable au lieu de bouteilles en plastique.

« Je suis très heureux de faire partie d'une campagne et d'une entreprise qui mettent en valeur et appuie les effets positifs découlant de choisir une eau provenant de sources durables et qui a aussi recours à un emballage durable pour l'environnement, a déclaré Shawn Mendes, qui est l'ambassadeur de Flow en matière de développement durable depuis 2019. Flow s'est associée à moi et à ma fondation (SMF) pour offrir des subventions Wonder Grants aux militants en faveur du développement durable qui se concentrent sur l'accès à l'eau potable et à sa conservation. En tant que l'un des millions de jeunes passionnés par la création d'un avenir meilleur pour notre planète, j'espère pouvoir continuer d'apporter ma contribution par le biais de cette marque avant-gardiste avec laquelle j'ai des objectifs communs. »

« Notre campagne repose sur le même langage visuel qui a contribué au succès de la marque Flow auprès de près de 18 millions de consommateurs. Il s'agit d'un juste équilibre d'esprit, de positivité, d'énergie et de couleur, a expliqué Krissie Millan, chef du marketing chez Flow. Appuyés par cette équipe talentueuse, nous avons créé une imagerie inspirante et énergisante qui témoignent de la positivité et de l'optimisme de Flow en tant que marque et entreprise. »

En plus de la publicité numérique et de l'affichage, Flow appuie ses partenaires de détail, notamment Target, Whole Foods Market, Safeway, Walmart, Stop & Shop et Wegmans, au moyen de programmes de marketing et de publicité omnicanaux qui actualiseront l'important message de la campagne pour des millions de consommateurs ce printemps et cet été.

« J'adore l'authenticité mise de l'avant dans cette campagne, affirme le fondateur et président exécutif de Flow, Nicholas Reichenbach. Les vedettes dynamiques que nous présentons dans nos publicités sont toutes des consommatrices de Flow elles-mêmes. Elles partagent leur amour de Flow et de sa mission et nous rappellent de faire des choix plus sains pour notre corps et la planète. Il s'agit davantage de la reconnaissance d'un mouvement social qui, à son tour, appuiera l'expansion continue de la distribution de Flow en Amérique du Nord. »

À propos de Flow

Flow Water Inc. (« Flow Alkaline Spring Water™ » ou « Flow®») est une entreprise d'eau de source alcaline de première qualité qui offre une gamme diversifiée de boissons axées sur le mieux-être vendues en ligne et auprès des détaillants partout en Amérique du Nord. L'eau de source alcaline de première qualité de Flow est offerte en version originale sans saveur ajoutée et en une gamme de saveurs biologiques primées, dans des formats allant de 330 ml à 1 litre, et en emballages multiples de 6, 12 et 24 unités. Provenant de sources artésiennes uniques, les produits Flow contiennent des électrolytes naturels et des minéraux essentiels. Les produits de la marque, dont l'eau originale et les eaux aromatisées, ont un pH alcalin à la source. Dans le cadre de son innovation continue en matière de boissons favorisant le mieux-être, Flow a récemment lancé de nouvelles gammes d'eaux imprégnées de collagène et aromatisées avec des saveurs naturelles, et prévoit lancer de nouvelles boissons fonctionnelles plus tard cette année.

Fondée en 2015 par l'entrepreneur en série et visionnaire Nicholas Reichenbach, Flow est une entreprise certifiée B-Corp qui se consacre à la cause du développement durable, et dont le but est « d'apporter le bien-être au monde grâce à la puissance positive de l'eau ». Au moment de la fondation de Flow, M. Reichenbach souhaitait que ses produits d'eau de source soutiennent les pratiques durables en étant emballés dans des cartons Tetra Pak™®. Ces cartons sont fabriqués à partir de matériaux renouvelables, principalement d'origine végétale.

Les boissons Flow sont disponibles en ligne à flowhydration.com et offerts auprès de plus de 25 000 détaillants aux États-Unis et au Canada, y compris Whole Foods Market, Loblaws, Sobeys, Metro, Shoppers Drug Mart, Farm Boy, Sprouts Farmers Market, Safeway, Wegmans, Harris Teeter. Walmart, Sam's Club, Giant Eagle, Bristol Farms, Raley's, Vitamin Shoppe et Duane Reade, entre autres.

Pour obtenir plus de renseignements sur Flow, consultez le site flowhydration.com.

