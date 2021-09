BEIJING, 16 septembre 2021 /CNW/ - Le 2 août 2021, l'Exposition internationale sur les appareils ménagers et électroniques de 2022 (AWE2022) a été officiellement lancée. Le comité organisateur de l'AWE a annoncé que l'AWE2022 aura lieu du 17 au 20 mars 2022 au Shanghai New International Expo Centre (SNIEC). Après le lancement officiel de l'AWE2022, le travail d'invitation et d'exposition sera effectué de manière ordonnée. L'AWE a ajouté que, selon la première série de communications entre l'AWE et les exposants, le taux de réservation des anciens exposants qui ont participé à l'AWE précédente a atteint plus de 90 % et plus de 70 % des entreprises ont demandé agrandir leur kiosque. Les entreprises des domaines connexes des appareils ménagers et de l'électronique grand public étaient enthousiastes à l'idée de participer à l'AWE2022.

Malgré le report de l'AWE2020 à 2021 et le changement de lieu en raison de la pandémie de la COVID-19, le monde entier a tout de même assisté à une grande ouverture et à la fermeture parfaite de l'AWE2021. Parmi les trois grands salons mondiaux des appareils ménagers et de l'électronique grand public, l'AWE est devenu le seul qui a redémarré hors ligne après la pandémie. La réussite de l'AWE2021 est non seulement cruciale pour accroître la confiance dans l'industrie des appareils électroménagers et de l'électronique grand public, mais elle dirige également l'orientation du développement technologique et influence la tendance de consommation de l'industrie dans l'ère post-pandémique.

Avec une surface d'exposition de 150 000 mètres carrés, l'AWE2021 a rassemblé plus de 1 000 exposants de marque et 350 000 visiteurs. Cette échelle sans précédent en a fait la plus grande exposition au monde consacrée aux appareils ménagers et à l'électronique grand public en 2021. L'AWE2022 est sur le point d'être lancée alors que les répercussions de l'AWE2021 se font toujours sentir. On rapporte que le nombre de salles d'exposition de l'AWE2022 passera à 14, avec une surface d'exposition de plus de 160 000 mètres carrés. Le salon devrait attirer plus de 1 200 exposants au pays et à l'étranger et plus de 400 000 visiteurs.

L'AWE, avec une vision mondiale et une influence internationale, est soutenue par le marché massif des appareils ménagers et des produits électroniques grand public en Chine. Elle constitue la meilleure scène pour la mondialisation des entreprises chinoises et une plateforme importante pour la localisation des géants internationaux. L'AWE2022 continuera de favoriser et de renforcer la coopération internationale afin de créer de plus en plus de valeur pour les exposants nationaux et internationaux, ce qui permettra aux consommateurs du monde entier de profiter de solutions maison intelligentes.

