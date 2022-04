Turkish Airlines a utilisé un concept de feuille spécial pour son avion à biocarburant écologique

ISTANBUL, Turquie, 28 avril 2022 /CNW/ - Turkish Airlines, la compagnie aérienne offrant des services dans le plus grand nombre de pays au monde, a introduit un élément de conception spécial orné de feuilles sur son Airbus 321 de type TC-JSU portant un numéro d'aéronef, dans le cadre de son opération de carburant écologique. Le transporteur mondial a effectué son premier vol avec le nouvel avion thématique; le vol TK1795, à destination de Stockholm. Du carburant écologique a été utilisé lors du vol effectué selon le principe zéro déchet, dans le cadre des efforts visant une utilisation généralisée de carburants écologiques.

L’avion de Turkish Airlines qui utilise des biocarburants écologiques, construit autour du thème du développement durable. (PRNewsfoto/Turkish Airlines)

En plus de fournir de l'information sur les mesures de développement durable avec le concept de catégorie verte (Green Class) lors de ce premier vol, la compagnie nationale de transport aérien a également pris de nouvelles mesures respectueuses de l'environnement. Des mouchoirs en papier kraft, des gobelets en papier, des salières et des poivrières en bois ont été utilisés pendant le vol, et tous les passagers ont reçu gratuitement du thé vert sain. Parmi les autres mesures spéciales, mentionnons l'utilisation de taies d'oreillers et de couvertures écologiques qui ont été fabriquées avec des fils certifiés 100 % recyclés afin d'économiser sur l'eau. Des jouets en bois certifiés FSC ont également été donnés aux enfants à bord.

Voici la déclaration du professeur Ahmet Bolat, président du conseil d'administration et du comité exécutif de Turkish Airlines, au sujet de l'avion écologique : « En tant que compagnie aérienne nationale de la Turquie, nous proposons un nouvel avion qui souligne l'importance du développement durable pour nous. Avec l'ajout de ce biocarburant dans nos avions, nous voulons mettre l'accent sur l'importance d'utiliser du carburant durable, car c'est l'un des principaux obstacles dans la lutte de l'industrie aéronautique contre les émissions de carbone. Nous soutenons ainsi les efforts de fabrication de biocarburants et visons à augmenter le nombre de vols qui utilisent du biocarburant. »

Le transporteur mondial poursuivra ses efforts pour réduire ses émissions de carbone en ajoutant des avions de nouvelle génération à sa flotte déjà jeune, dont l'âge moyen est de 8,5 ans, tout en planifiant l'ajout de nouvelles villes desservies par des opérations utilisant du biocarburant, notamment Stockholm, Oslo, Göteborg, Copenhague, Paris et Londres.

