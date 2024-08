"Dès l'annonce de la création de cette franchise, nous avons promis qu'il s'agirait de l'équipe du Canada", explique Teresa Resch, présidente de l'équipe WNBA de Toronto. "Cet engagement commence aujourd'hui, en invitant tous les Canadiens à participer à l'élaboration de notre nouveau nom et de notre nouveau logo."

L'équipe recherche bien plus que des idées de noms (même si elles sont évidemment les bienvenues): elle recherche tout, des recommandations de couleurs aux anecdotes personnelles en passant par des sons et des images - tout ce qui résume ce que les Canadiens veulent que cette équipe représente.

Le lancement de NommeTonEquipe.ca représente le début d'un processus ouvert de développement de la marque qui se déroulera comme suit :

L'appel à l'inspiration: jusqu'au 28 août, les Canadiens sont invités à contribuer au processus de création par le biais du site web NommeTonEquipe.ca ou en envoyant le texto WNBA au 1-833-662-3664. Tout ce que les Canadiens partageront sera examiné par un groupe de concepteurs et de conseillers qui ont été réunis pour créer la marque officielle de l'équipe.

L'élaboration d'une liste restreinte: l'équipe évaluera les noms potentiels et les idées de marque - notamment en consultant des experts en design, un conseil communautaire, les partenaires de l'équipe et les dirigeants de l'équipe et de la ligue - afin d'établir une liste restreinte d'options.

Contrôle juridique: la liste restreinte fera ensuite l'objet d'un examen juridique complet, y compris une recherche sur les marques déposées.

Sélection finale: les choix de noms qui passent l'examen juridique seront partagés avec les Canadiens via le blog et les canaux sociaux de l'équipe.

L'annonce: les dirigeants de l'équipe et de la ligue choisiront un nom définitif.

L'équipe prévoit que l'ensemble du processus sera terminé avant la fin de l'année 2024.

Les Canadiens pourront obtenir des mises à jour sur le parcours de la marque de l'équipe en suivant @wnba_toronto sur Instagram et TikTok et en lisant les nouvelles sur le processus publiées sur le site NommeTonEquipe.ca. Une approche plus approfondie de chaque étape de ce processus sera également partagée par le biais d'un nouveau balado produit par l'équipe, qui sera lancé à la mi-août.

"Notre objectif est de créer le processus le plus inclusif et participatif de l'histoire du sport, car nous savons que nous ne créons pas seulement une marque", explique Resch, "nous construisons une communauté".

À propos de la WNBA Toronto

En mai 2024, la Women's National Basketball Association (WNBA) a annoncé son expansion au Canada en accordant à Toronto une équipe d'expansion, la première de la ligue en dehors des États-Unis. La nouvelle équipe, qui sera détenue et exploitée par Kilmer Sports Ventures, commencera à jouer lors de la saison 2026 en tant que 14e franchise de la WNBA. Larry Tanenbaum, président de Kilmer Sports Ventures et vétéran de 30 ans dans la construction d'équipes de niveau championnat, est également président du Conseil des gouverneurs de la NBA et président de Maple Leaf Sports & Entertainment, qui possède les Toronto Raptors de la NBA, les Toronto Maple Leafs de la NHL, le Toronto FC de la MLS et d'autres franchises de sport professionnel. Sous sa direction, les Raptors ont remporté leur premier championnat de la NBA en 2019.

SOURCE WNBA Toronto

Lara Berguglia, DDMG Communications, [email protected]