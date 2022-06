L'aventure d'une vie pour Marco Frappier : une fromagerie familiale

LONGUEUIL, QC, le 28 juin 2022 /CNW Telbec/ - Voilà, près de 60 ans que la famille Frappier s'est lancée dans une aventure forte en saveur. En effet, la fromagerie Frappier a su conquérir le cœur de nombreux québécois en proposant des produits du terroir, frais et authentiques.

Plus qu'une Fromagerie, une histoire de famille

Véritable institution québécoise, cette affaire familiale voit le jour dans les années 60, avec l'instigateur de cette aventure, André Frappier.

C'est à 22 ans qu'il prend l'initiative d'acheter un commerce de distribution de beurre, d'œufs et fromage et qu'il en fait une affaire familiale. Il épouse Huguette Blanchette et mettent au monde leur héritier, fromager en devenir, le jeune Marco Frappier.

La fromagerie prend dès lors de plus grandes dimensions, ils embauchent plus de bras, produisent plus de produits et ont plus de clients. La conséquence en est une installation à Longueuil et une diversification de leurs produits avec des fromages d'importation et non juste canadiens. Leur fromagerie gagne en crédibilité et offre au petit Marco Frappier un environnement riche en savoir et non dénué de senteur.

Marco Frappier : un nouveau souffle pour la fromagerie Frappier

C'est en 1985 que Marco Frappier rejoint l'entreprise familiale. Son père ayant déjà posé les bases d'une véritable success-story en proposant une diversité de produits adaptés à une clientèle hétéroclite non genrée, c'est avec plaisir que Marco décide d'insuffler un vent nouveau à cette affaire.

Il développe rapidement une connaissance du marché et collabore avec son père pour en faire une entreprise encore plus prospère.

Ils imposent des techniques de travail plus rigoureuses et un renforcement de l'esprit d'équipe. Ils s'équipent aussi de technologies de pointe au sein de la fromagerie. Le but étant d'offrir la qualité tout en diminuant la charge de travail de ses employés.

Véritable défilé d'outils de préparation du lait, de pasteurisation, de caillage et moulage en tout genre. C'est avec la même ardeur que son père qu'il se lance dans cette aventure.

Toutes les bonnes choses ont une fin

Comme dit l'adage « Toutes les bonnes choses ont une fin ». André et Marco Frappier peuvent bien se vanter d'y être parvenus. C'est certes avec peine, mais aussi fierté que cette aventure se termine. Des employés choyés, un souvenir impérissable, voici ce que nous laisse la fromagerie Frappier.

