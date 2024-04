L'avenir des soins d'urgence - Une délégation québécoise au Forum EM : POWER sur les soins d'urgence à Toronto

QUÉBEC, le 18 avril 2024 /CNW/ - L'Association des médecins d'urgence du Québec (AMUQ) répond à l'appel de l'Association canadienne des médecins d'urgence (ACMU-CAEP) qui organise un « Forum sur l'avenir des soins d'urgence » à Toronto les 30 avril et 1ermai prochains.

L'ACMU a rendu public le 27 mars dernier un rapport rédigé par une équipe d'experts canadiens en médecine d'urgence qui propose un nouveau cadre pour les soins d'urgence à travers le pays. Afin de partager et de discuter des enjeux et solutions proposés dans le rapport EM : Power : L'avenir sur les soins d'urgence, l'ensemble des provinces et territoires canadiens sont invités à participer au forum.

En plus d'avoir collaboré au développement du projet de EM : POWER, l'AMUQ a contribué à la préparation de cet évènement en identifiant une délégation québécoise pour y prendre part. « Il y a des pratiques qui se font ailleurs que nous aurions intérêt à faire connaître à l'ensemble des professionnels œuvrant en médecine d'urgence ici et à nos intervenants politiques dans le domaine de la santé », indique Dre Morris, présidente du conseil d'administration de l'AMUQ et représentante de notre organisation à l'ACMU-CAEP. « Cette rencontre est une opportunité de partage et de réseautage formidable avec nos interlocuteurs des autres provinces. »

L'AMUQ dont la mission est de promouvoir une médecine d'urgence d'excellence afin de contribuer à l'amélioration de la santé de la population soutient cette initiative et communiquera à ses membres les constats de la délégation. Elle s'assurera également d'informer la communauté des professionnels d'urgence du Québec et les autorités politiques sur les enseignements et bonnes pratiques recueillies au forum.

Pour plus d'informations sur le rapport EM : POWER, l'avenir des soins de d'urgence :

Résumé du rapport en français

Page EM: POWER du site web de CAEP-ACMU

Pour en savoir plus sur notre démarche, la Dre Morris se rendra disponible pour des entrevues.

