L'avenir de la station de pompage Craig

Le Service de gestion et de planification des immeubles de la Ville entame des travaux pour la protection du patrimoine industriel de la station Craig. Cette première étape est le fruit d'une collaboration exemplaire d'un comité de travail composé de la Ville de Montréal, de l'arrondissement Ville-Marie, Héritage Montréal, Les AmiEs de la Craig, l'Association québécoise pour le patrimoine industriel, les Forges de Montréal, l'Écomusée du fier Monde, le Conseil des métiers d'art du Québec et Voies culturelles des faubourgs. Le comité se consacre à l'idéation du futur du site, sur ses usages possibles ainsi que sur les modalités de reconstruction d'un projet pérenne, accessible à toutes et à tous.

C'est ainsi que le groupe présente aujourd'hui une activité de médiation culturelle qui sera accessible aux citoyen-nes-s dès septembre afin de faire découvrir toute la richesse du site par la mise en valeur de la station Craig, des pompes et du réseau d'égouts datant du 19e siècle. Ce projet vise à mettre en lumière le savoir-faire lié à la gestion de l'eau à Montréal à travers le temps. À terme, il est prévu que la station ait une vocation culturelle et communautaire reflétant son importance dans l'héritage montréalais.

Les Faubourgs : faire revivre le cœur de ce quartier témoin d'une autre époque

Afin de mettre en valeur le site sur lequel repose la station Craig, l'une des plus anciennes stations de pompage du genre en Amérique du Nord, son histoire ainsi que le processus de requalification dont elle fait l'objet seront relatés dans le cadre d'un projet documentaire.

De plus, les citoyen-ne-s auront l'opportunité de sillonner le quartier des Faubourgs à la rencontre de ses trésors patrimoniaux grâce au lancement prochain du Parcours des Faubourgs : un itinéraire ludique, éducatif et chargé d'histoire comptant pas moins de onze panneaux qui offriront un aperçu du développement de ce quartier en transformation et de ses richesses. Des visites guidées seront organisées à cet effet en collaboration avec les partenaires et une inauguration suivra sous peu. Soyez aux aguets pour ne rien manquer de cette expérience!

Un processus de conservation responsable et innovant

Une analyse approfondie a été entamée afin de bien comprendre la structure particulière de la station Craig et de documenter son architecture unique en vue d'établir une stratégie d'entreposage responsable des matériaux : notons par exemple l'utilisation innovante de conteneurs chauffés dédiés aux matériaux sensibles. Cette documentation exhaustive effectuée entre autres par des expert-e-s en menuiserie, maçonnerie et métallurgie ainsi que des artisan-e-s permettra de rebâtir la station en respectant l'intégrité patrimoniale du bâtiment.

En outre, tous les matériaux qui pourront être récupérés seront entreposés sur un site sécurisé appartenant à la Ville afin de connaître une seconde vie, tels que les pierres de taille, les moellons, les pièces de gros bois d'œuvre, les éléments de fonte et tout autre élément construit pouvant être nécessaire à la reconstruction.

Enfin, les travaux seront suivis de la construction d'un toit au niveau du sol afin de protéger et faire découvrir à la population le réseau de tunnels et d'égouts sous la station Craig.

« La requalification de la station Craig, est un excellent exemple des actions que notre administration entreprend pour valoriser notre patrimoine en collaboration avec les acteurs du milieu. C'est un projet qui nous permet de répondre aux aspirations de la population qui sont inscrites dans le Programme particulier d'urbanisme des Faubourgs. Le comité de travail mis en place par la Ville de Montréal continuera de travailler sur la préservation de son caractère patrimonial et architectural. J'invite les montréalaises et montréalais à découvrir ce haut lieu de l'histoire de Montréal, de l'industrialisation à la Révolution tranquille», a déclaré la mairesse de la Ville de Montréal et de l'arrondissement de Ville-Marie, Madame Valérie Plante.



« Les travaux qui débuteront sous peu sur le site de la station Craig sont une nouvelle étape cruciale dans le cadre du plan global de revalorisation de celle-ci. À terme, notre objectif est d'assurer la pérennité de ce bâtiment historique et d'assurer l'accès aux citoyennes et citoyens de Montréal à cet élément unique de notre patrimoine par la mise en place d'un pôle culturel et communautaire au cœur du secteur des Faubourgs », ajoute M. Robert Beaudry, conseiller de la Ville pour le district de Saint-Jacques dans l'arrondissement de Ville-Marie.

« Ouvrage technologique municipal exceptionnel, l'ancienne station de pompage Craig a été longtemps abandonnée et doit maintenant être démantelée scientifiquement pour ensuite renaître culturellement. Ainsi s'amorce un important effort de sauvetage et de mise en valeur par la Ville et l'arrondissement de Ville-Marie, action concertée à laquelle Héritage Montréal est heureux de pouvoir collaborer. » Dinu Bumbaru, directeur des politiques, Héritage Montréal.

« Nous sommes ravis de collaborer avec la Ville de Montréal ainsi que tous les partenaires du comité à la protection de la station Craig qui mérite vraiment d'être défendue et mieux connue du grand public. Cette station unique est un témoin fascinant de l'histoire de Montréal et ce processus représente une opportunité de mettre en valeur non seulement les pompes et le réseau d'égouts, mais aussi le savoir-faire lié à la gestion de l'eau », expliquent Danielle Plamondon, Pierre-Luc Rivest, Éliane Bélec, membres. (Les amiEs de la Craig)

Le CMAQ se réjouit que les démarches entreprises pour sauvegarder ce bâtiment historique aient une vocation éducative auprès du public et des résidents, mais aussi auprès de la communauté artisane. En effet, à travers le nouveau programme d'attestation d'études collégiales (AEC) en métiers d'art du patrimoine bâti, le site de la station pourra devenir un chantier-école pour la restauration ou la reproduction d'éléments, une belle opportunité d'apprentissage unique pour la relève », explique Catherine Charron, coordonnatrice, architecture et patrimoine au Conseil des métiers d'art du Québec.

