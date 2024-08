ROSWELL, N.-M., 19 août 2024 /CNW/ - Sceye, une entreprise aérospatiale spécialisée en science des matériaux et fabricant de systèmes de plateforme à haute altitude (PHA), a annoncé aujourd'hui qu'elle a effectué un vol diurne complet dans la stratosphère tout en restant au-dessus d'une zone d'exploitation. Il s'agit d'une étape cruciale vers des vols de longue durée de plusieurs mois ou années en utilisant l'énergie solaire pendant les heures de clarté, et la capacité de la batterie permettant un vol de nuit grâce à la recharge solaire le lendemain matin. La PHA a été lancée à 7 h 36 HNR le 15 août à partir des installations de l'entreprise au Nouveau-Mexique et a atterri à 12 h 21 HNR le lendemain après l'achèvement des points d'essai en vol.

L’AVENIR DE L’INFRASTRUCTURE NON TERRESTRE : SCEYE DÉMONTRE UN VOL DIURNE RÉVOLUTIONNAIRE DANS LA STRATOSPHÈRE AVEC DE L’ÉNERGIE RENOUVELABLE

« Il s'agit d'une étape importante pour l'équipe de Sceye, en vue d'ouvrir de vastes possibilités dans la stratosphère, en construisant une toute nouvelle couche d'infrastructure entre les drones et les satellites » , a déclaré Mikkel Vestergaard Frandsen, chef de la direction et fondateur de Sceye. La capacité de rester dans la stratosphère pendant de longues périodes au-dessus d'une zone d'exploitation offre un point de vue unique pour détecter les catastrophes climatiques en temps réel comme les feux de forêt et les fuites de méthane, ainsi que la connectivité aux milliards de personnes non connectées que les infrastructures conventionnelles ne peuvent pas servir.

Le lancement d'aujourd'hui a permis de faire progresser tous les objectifs stratosphériques clés du programme d'essai Sceye 2024, y compris la démonstration du vol diurne, la relocalisation contrôlée et la capacité de rester au-dessus d'une zone d'exploitation. L'atteinte de ces objectifs permettra à Sceye de lancer des cas d'utilisation commerciale.

« Le vol a été une démonstration importante de la performance et de la résilience de notre plateforme. J'ai hâte de voir la croissance et les capacités de chaque vol qui suivra », a déclaré Stephanie Luongo, chef des opérations de mission de Sceye.

Sceye a effectué vingt vols d'essai, et deux autres vols d'essai sont prévus en 2024, ce qui a permis de peaufiner la plateforme en vue de sa commercialisation.

Le vol transportait une suite de charge utile avancée composée d'instruments pour résoudre certains des problèmes les plus critiques de l'humanité : des caméras stéréo-optiques, pour créer des modèles d'élévation précis utilisés pour comprendre les catastrophes comme les inondations et les tremblements de terre et la façon de les atténuer; des caméras à infrarouges permettant de prévoir et de détecter les feux de forêt et de détecter les fuites de méthane en temps réel, ce qui représente deux sources importantes de réchauffement planétaire. La charge utile comprenait également un radar à ouverture synthétique qui permet à la plateforme de voir à travers les nuages et d'observer les systèmes les plus vitaux de la planète, peu importe les conditions météorologiques et le moment de la journée.

À propos de Sceye

Sceye est une entreprise aérospatiale fondée en 2014 pour libérer les possibilités de la stratosphère en renforçant et en reliant toutes les personnes et en protégeant notre planète. L'entreprise dirige l'industrie des systèmes de plateforme à haute altitude (PHA) afin d'offrir une connectivité universelle et équitable, d'améliorer la surveillance des changements climatiques, l'intendance des ressources naturelles, la détection des feux de forêt et de mieux détecter et contenir les catastrophes avant qu'elles ne deviennent incontrôlables.

Demandes de renseignements des médias :

Kristian Ullum Vind

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2484241/Sceye_August_Flight_ID_159d87dc6eda.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2484242/sceye_logo_suitcase_logo_full_colour_rgb_1000px_72ppi_ID_a12cb870d06f_Logo.jpg

SOURCE Sceye