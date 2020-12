L'autoroute 410 entièrement accessible aux usagers de la route

SHERBROOKE, QC, le 16 déc. 2020 /CNW Telbec/ - La ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et députée de Compton-Stanstead, l'honorable Marie-Claude Bibeau, le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, la députée de Saint-François, Mme Geneviève Hébert, et le maire de Sherbrooke, M. Steve Lussier, sont fiers d'annoncer la mise en service du dernier tronçon de l'autoroute Jacques-O'Bready (autoroute 410), à Sherbrooke.

Ce nouveau segment de 4 km permettra notamment aux véhicules lourds de contourner le centre-ville de Lennoxville, contribuant ainsi à améliorer la qualité de vie des riverains et à renforcer la sécurité des piétons et des cyclistes.

La phase II du prolongement de l'autoroute 410, soit la dernière étape de ce projet d'envergure amorcé en 2009, est le fruit d'une collaboration entre le gouvernement fédéral et le gouvernement du Québec, qui se partagent les coûts estimés à 75 M$.

« C'est avec plaisir que je souligne l'ouverture du prolongement de l'autoroute 410 dans la région de Sherbrooke. Ce nouveau tronçon permettra aux véhicules lourds de contourner le centre-ville de Lennoxville, en plus de permettre de décongestionner et de sécuriser le secteur. Le gouvernement du Canada est fier d'avoir contribué pour plus de 37 M$ à cet important projet pour les Cantons-de-l'Est. En investissant dans de telles infrastructures essentielles, le gouvernement fédéral augmente le potentiel de développement économique régional tout en assurant le bien-être des collectivités locales. Après deux ans de travaux importants, l'ajout de 4,2 km d'autoroute peut mener loin. »

La ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire et députée de Compton-Stanstead, l'honorable

Marie-Claude Bibeau, au nom de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Catherine McKenna

« Je suis heureux de vous annoncer l'ouverture de cette nouvelle portion d'autoroute qui améliorera la fluidité de la circulation en périphérie sud de Sherbrooke. Malgré le contexte particulier que nous vivons, nous avons tenu notre engagement de mettre, dès cette année, ce nouveau tronçon à la disposition des usagers de la route. Cette mise en service marque ainsi la fin du plus important chantier réalisé par le Ministère en Estrie au cours des 25 dernières années. »

François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie

« Quelle fierté de voir l'aboutissement de cette étape significative du prolongement de l'autoroute 410 qui présente des avantages sur le plan de la mobilité et de la sécurité routières! Cette réalisation apporte une grande valeur ajoutée dans le quotidien des citoyennes et des citoyens, qui réduiront ainsi leur temps de parcours et profiteront désormais d'un accès direct aux autoroutes 10 et 55. »

Geneviève Hébert, députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement

« Concrètement, le prolongement de l'autoroute 410 permet de relier les deux pôles universitaires en moins de 10 minutes. C'est aussi une artère qui va simplifier l'accès au pôle commercial de Sherbrooke et améliorer la qualité de vie des citoyennes et des citoyens dans la partie sud de la ville. »

Steve Lussier, maire de Sherbrooke

Le prolongement de l'autoroute 410 a été réalisé en deux phases :

la phase I, qui couvre une distance de 9 km, a été progressivement mise en service de 2010 à 2015;



la phase II, d'une longueur de 4 km, a débuté en 2018, et des travaux de parachèvement mineurs seront effectués en 2021. Elle comprend les aménagements suivants :

deux ponts d'une longueur de 300 mètres chacun érigés au-dessus de la rivière Massawippi;





deux autres ponts construits au-dessus d'un chemin de fer;





un échangeur pour accéder au chemin Glenday, et un portique qui permet de faire passer ce chemin sous l'autoroute;





un carrefour giratoire situé à la fin de l'autoroute, sur la route 108.

