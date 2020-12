WESTBANK, BC, le 2 déc. 2020 /CNW/ - Malgré la tourmente économique causée par la pandémie de COVID-19, l'Autorité financière des Premières Nations a franchi un jalon historique en dépassant la barre de 1 G$ en financement de projets des Premières Nations.

« Notre collaboration avec les communautés autochtones commence à produire des résultats concrets en vue de combler le déficit des Premières Nations en matière d'infrastructures par rapport au reste du Canada », a fait remarquer Ernie Daniels, président-directeur général de l'Autorité financière des Premières Nations (FNFA). « Les projets que nous finançons contribuent à procurer aux Premières Nations de l'eau potable, de meilleurs soins de santé, des projets d'énergie verte et des infrastructures modernes qui créent des emplois et contribuent à bâtir l'économie autochtone. »

La Henvey Inlet First Nation est l'une des Premières Nations ayant bénéficié de prêts de la FNFA. La Première Nation en Ontario s'est associée à une entreprise du secteur privé pour construire dans la réserve un parc éolien de 300 mégawatts au coût de 1,2 G$. Un prêt de 117 M$ de la FNFA a aidé la Première Nation à respecter ses engagements d'apport en capital.

« Les caractéristiques particulières du financement de la FNFA nous ont aidés à franchir les dernières étapes dans le cadre du projet », a affirmé le chef Wayne McQuabbie. « Les fonds du prêt de la FNFA ont joué un rôle déterminant dans la réalisation du plus important projet d'énergie éolienne terrestre et du plus grand projet sur les terres des Premières Nations au Canada. Pendant la construction, le projet a créé plus de 100 emplois directs et indirects dans notre région; aujourd'hui, le parc éolien alimente plus de 100 000 foyers de l'Ontario avec de l'énergie verte et génère des millions de dollars de revenus annuels pour nos membres. »

La FNFA compte 115 Premières Nations à titre de membres emprunteurs. Plus de 10 000 emplois ont été créés au cours des cinq dernières années et de grands progrès ont été réalisés pour bâtir l'économie autochtone et résoudre les problèmes de pauvreté dans les communautés. Le 1 G$ en prêts accordés à ce jour par la FNFA aux Premières Nations n'inclut pas l'engagement de prêt de 250 millions de dollars à la coalition des Premières Nations Mi'kmaq pour l'achat de permis de pêche hauturière dans le cadre de l'acquisition annoncée de Clearwater Seafoods.

« Nous avons franchi un jalon important, mais beaucoup reste à faire pour parvenir à une véritable réconciliation », affirme Warren Tabobondung, chef de la Wasauksing First Nation et président du conseil de la FNFA. « Pour qu'elles deviennent autonomes, les Premières Nations doivent avoir accès aux fonds nécessaires pour réduire la pauvreté, gérer la richesse et créer une économie autochtone prospère. Nous prévoyons que le nombre de nouveaux emprunteurs de la FNFA augmentera à un rythme accéléré et nous entrevoyons le cap de 2 G$. Les emplois et les occasions ainsi créés profiteront à tous les Canadiens. »

À propos de l'Autorité financière des Premières Nations (FNFA)

La FNFA est une institution sans but lucratif des Premières Nations qui joue un rôle crucial dans le développement social et économique des Premières Nations à l'échelle du Canada en permettant à toute Première Nation admissible d'accéder aux marchés financiers à des taux concurrentiels. Créée en vertu de la Loi sur la gestion financière des Premières Nations en 2006, la FNFA est gérée par les Premières Nations, pour les Premières Nations. La FNFA poursuivra son expansion et sa diversification, cherchant à renforcer sa cote de crédit et à accroître les avantages financiers pour ses membres de plus en plus nombreux.

SOURCE First Nations Finance Authority

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Leanne Hunter, Conseillère principale de la FNFA, Téléphone : 613.853.2612, [email protected]