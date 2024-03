COURTICE, ON, le 8 mars 2024 /CNW/ - En cette Journée internationale de la femme 2024, le Conseil régional des mécaniciens industriels - Canada et l'organisme national à but non lucratif, Bâtir un rêve, célèbrent la première cohorte de diplômés de leur initiative conjointe révolutionnaire, l'Introduction au métier de mécanicien industriel : Programme de 5 semaines pour les femmes.

Le programme d'introduction aux mécaniciens industriels, lancé le 5 février au Darlington Energy Complex, répondait au besoin de mécaniciens professionnels qualifiés, en mettant particulièrement l'accent sur le recrutement de femmes et d'autres groupes sous-représentés. Cette initiative visait à faire tomber les barrières et à fournir une formation aux compétences essentielles ainsi qu'un soutien complet, permettant aux femmes de s'épanouir dans des industries traditionnellement dominées par les hommes.

En dotant les femmes des outils et du soutien nécessaires pour exceller dans leur carrière, ce programme crée un précédent pour les efforts futurs visant à combler l'écart entre les sexes au sein de la population active. L'engagement du Conseil régional des mécaniciens industriels - Canada et de Build a Dream en faveur d'une expansion à l'échelle nationale reflète leur volonté de créer un avenir plus équitable et plus inclusif pour tous les aspirants mécaniciens professionnels.

"En tant que fière participante au programme d'initiation aux mécaniciens industriels, j'ai non seulement acquis des compétences essentielles, mais aussi redéfini ce qui est possible pour les femmes dans les métiers. Je suis reconnaissante du soutien et de l'encouragement que j'ai reçus, et je suis enthousiaste à l'idée d'ouvrir la voie aux femmes aspirantes dans les métiers, en prouvant que le sexe n'est pas un obstacle à la réussite." - Mya Benjamin, participante au programme d'introduction aux mécaniciens industriels pour les femmes.

"Nous sommes ravis de constater les résultats positifs de notre collaboration avec Build a Dream. Cette initiative nous a offert une occasion unique d'élargir notre réseau et d'accueillir plus de femmes dans la communauté hautement qualifiée des mécaniciens industriels", a déclaré Mark Beardsworth, secrétaire-trésorier exécutif du Conseil régional des mécaniciens industriels - Canada. "Grâce à des partenariats comme celui-ci, nous ne faisons pas que répondre au besoin d'un plus grand nombre de mécaniciens industriels, nous façonnons l'avenir de notre industrie. Nous réaffirmons notre engagement à favoriser l'inclusivité et l'autonomisation des femmes. Nous ne construisons pas seulement une main-d'œuvre plus solide aujourd'hui, mais nous jetons également les bases d'un avenir plus diversifié et plus inclusif dans la profession de mécanicien industriel."

La collaboration avec le Durham College, Ontario Power Generation et la section locale 2309 de l'UBC Millwright Toronto a permis de mettre les participants en contact avec des experts de l'industrie, réaffirmant ainsi l'engagement de tous les partenaires à favoriser la diversité, l'équité et l'inclusion dans la profession de mécanicien industriel.

Grâce à ce partenariat stratégique avec Build a Dream, dix femmes exceptionnelles ont reçu un soutien personnalisé de la part de l'organisation à but non lucratif, notamment une aide financière et un accompagnement professionnel, ce qui a assuré leur réussite dans le programme. "Nous sommes ravis de constater les résultats positifs de notre collaboration avec Build a Dream. Cette initiative nous a offert une occasion unique d'élargir notre réseau et d'accueillir davantage de femmes dans la communauté des mécaniciens industriels qualifiés", a déclaré John Baker, Gérant d'affaires, UBC Millwright Local 2309 - Toronto.

"Nous sommes immensément fiers de nous tenir aux côtés du Conseil régional des mécaniciens industriels - Canada pour célébrer l'aboutissement du programme d'introduction aux mécaniciens industriels pour les femmes", a déclaré Nour Hachem-Fawaz, présidente et fondatrice de Build a Dream. "Ce programme a permis à ces femmes d'acquérir des compétences essentielles qui leur permettront de poursuivre une carrière fructueuse. Au fur et à mesure, les participantes peuvent continuer à accéder aux services de soutien de Build a Dream, tels que les services d'accompagnement professionnel et les rencontres locales de réseautage."

La cérémonie de remise des diplômes d'aujourd'hui, qui s'est déroulée au Darlington Energy Complex, a été marquée par les remarques inspirantes de l'honorable David Piccini, ministre du Travail, de l'Immigration, de la Formation et du Développement des compétences, et des partenaires estimés du programme, notamment le Durham College, l'Ontario Power Generation et la section locale 2309.

Rejoint par des intervenants clés et des participants au programme, l'événement célèbre les réalisations remarquables des dix participants et souligne l'impact profond du programme sur la promotion d'une communauté de mécaniciens industriels hautement qualifiés plus inclusive.

