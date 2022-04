L'automatisation pour accélérer la croissance - Ottawa et Québec accordent 4,7 M$ à l'entreprise LOOP Mission pour l'aider à optimiser sa production

BOISBRIAND, QC, le 4 avril 2022 /CNW Telbec/ - Les gouvernements du Canada et du Québec accordent des aides financières totalisant 4,7 millions de dollars à l'entreprise LOOP Mission, située à Boisbriand, dans la région des Laurentides. L'entreprise, qui commercialise des jus et des smoothies pressés à froid en économie circulaire, souhaite acheter des équipements automatisés pour ses chaînes de fabrication et implanter de nouveaux procédés afin d'augmenter sa capacité de production et de soutenir une hausse de la demande. Le projet est évalué à 11,2 millions de dollars.

La ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), l'honorable Pascale St-Onge, et le ministre des Finances et député de Groulx, M. Eric Girard, au nom de la ministre déléguée à l'Économie, Mme Lucie Lecours, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

Pour appuyer LOOP Mission dans la réalisation de son projet, le gouvernement du Canada lui verse une contribution remboursable de 1,2 million de dollars en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Cet appui permettra à l'entreprise d'acquérir et d'installer des équipements spécialisés de pointe et de mettre en œuvre une stratégie de commercialisation aux États-Unis.

Pour sa part, le gouvernement du Québec accorde un prêt de plus de 1,7 million de dollars via le programme ESSOR, alors qu'Investissement Québec octroie un prêt de plus de 1,7 million provenant de ses fonds propres dans le cadre de l'initiative Productivité innovation.

Avec l'acquisition de nouveaux équipements, LOOP Mission pourra quintupler sa capacité de production en plus d'obtenir un meilleur rendement sur les aliments pressés. L'ajout d'autres équipements à la fine pointe lui permettra d'obtenir des produits finis et d'allonger leur durée de vie sans toutefois affecter le goût ou les nutriments, les rendant prêts pour l'expédition localement et à l'étranger. L'entreprise souhaite aussi développer le marché américain.

Citations :

« Le gouvernement du Canada a pris des engagements concrets pour démontrer qu'économie forte et environnement sain vont de pair. En plus de favoriser la compétitivité de nos industries et la croissance socioéconomique, la réduction de l'empreinte écologique contribue positivement à notre communauté. Voilà pourquoi nous apportons notre soutien à LOOP Mission, une jeune entreprise dont le succès fait rayonner non seulement la région du grand Montréal, mais aussi l'économie canadienne dans son ensemble. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« Les PME de toutes les régions constituent une force économique majeure pour le Québec. L'investissement annoncé par LOOP Mission est important pour la municipalité de Boisbriand et la région des Laurentides. Nous sommes fiers d'appuyer une jeune PME qui investit maintenant pour mieux préparer l'avenir! »

Eric Girard, ministre des Finances et député de Groulx

« Accompagner nos entreprises prometteuses dans leur plan d'automatisation, c'est l'une de nos priorités. Grâce à l'acquisition de ces nouveaux équipements, LOOP Mission deviendra plus productive et écoresponsable. Des initiatives qui allient la création de richesse au développement d'une économie plus durable, c'est ce qu'on veut appuyer partout au Québec. »

Lucie Lecours, ministre déléguée à l'Économie

« Notre équipe régionale est fière de soutenir de jeunes entrepreneurs prometteurs qui, comme Julie Poitras-Saulnier et David Côté, misent sur le développement durable, l'innovation et l'acquisition d'équipements technologiques pour augmenter leur capacité de production et répondre à la demande pour leurs produits. Avec les outils qu'offre l'initiative Productivité innovation, nous sommes prêts à accompagner les entreprises qui veulent maintenir leur compétitivité et assurer leur croissance sur le marché québécois et international. »

Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec

Faits saillants :

Fondée en 2016, LOOP Mission occupe une niche spécialisée axée sur la fabrication de produits à partir de fruits et légumes déclassés qui étaient destinés au compostage. Les jus et les smoothies sont embouteillés et commercialisés nationalement. La pulpe est revalorisée dans des gâteries pour chiens et des biscuits énergie ou transformée en biométhane ou en huiles essentielles. Les produits LOOP Mission sont en vente dans les épiceries un peu partout au Canada .

occupe une niche spécialisée axée sur la fabrication de produits à partir de fruits et légumes déclassés qui étaient destinés au compostage. Les jus et les smoothies sont embouteillés et commercialisés nationalement. La pulpe est revalorisée dans des gâteries pour chiens et des biscuits énergie ou transformée en biométhane ou en huiles essentielles. Les produits LOOP Mission sont en vente dans les épiceries un peu partout au . DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses douze bureaux régionaux, il accompagne les entreprises, les organismes et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

Le programme Croissance économique régionale par l'innovation ( CERI) de DEC s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions. Le programme ESSOR vise à appuyer, dans une perspective d'accroissement de la compétitivité et de la productivité, de création d'emplois et de développement durable, les projets d'investissement réalisés au Québec.

Investissement Québec a pour mission de participer activement au développement économique du Québec en stimulant l'innovation dans les entreprises, l'entrepreneuriat ainsi que la croissance de l'investissement et des exportations dans toutes les régions.

L'initiative Productivité innovation vise à propulser la compétitivité et à accélérer la croissance des entreprises d'ici par la productivité et l'innovation. L'objectif : inciter davantage d'entreprises à passer à l'action en misant sur l'innovation sous toutes ses formes et sur des technologies et procédés comme l'automatisation, la numérisation, la robotisation et les applications d'intelligence artificielle.

Ministère de l'Économie et de l'Innovation sur les réseaux sociaux :

DEC sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet de la ministre déléguée à l'Économie

Renseignements: Sources : Ariane Joazard-Bélizaire, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Sports et ministre responsable de Développement économique, Canada pour les régions du Québec, Courriel : [email protected]; Fanny Beaudry-Campeau, Directrice des communications, Cabinet du ministre des Finances, et député de Groulx, Tél. : 418 643-5270; Romane St-Laurent, Attachée de presse, Cabinet de la ministre déléguée à l'Économie, Tél. : 418 691-5650; Catherine Salvail, Conseillère - Médias et affaires gouvernementales, Investissement Québec, Tél. : 514 876-9600, Courriel : [email protected]; Information : Relations avec les médias, Développement économique Canada pour les régions du Québec, Courriel : [email protected]; Jean-Pierre D'Auteuil, Responsable des relations médias, Direction des communications, Ministère de l'Économie et de l'Innovation, Tél. : 418 691-5698, poste 4868, Cell. : 418 559-0710; Isabelle Fontaine, Directrice principale - Médias et affaires gouvernementales, Investissement Québec, Tél. : 514 876-9359