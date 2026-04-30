SAN FRANCISCO, 30 avril 2026 /CNW/ - HyperLeap, un innovateur mondial en robotique logistique, annonce aujourd'hui son entrée officielle sur le marché nord-américain avec un événement de lancement de premier plan au Santa Clara Convention Center, dans la Silicon Valley. L'entreprise a dévoilé sa solution de tri robotique flexible HyperSort et la série HyperWall Node, établissant ainsi une nouvelle référence en automatisation d'entrepôt modulaire, évolutive et intelligente.

Solution HyperSort : construction apparentée aux blocs, mise à l'échelle sur demande

HyperLeap à la conférence mondiale MAGIC X sur l’innovation en IA incarnée (PRNewsfoto/HyperLeap)

La solution HyperSort est conçue comme un véritable écosystème de tri modulaire. Chaque unité fonctionnelle (du bras de prélèvement aux robots de tri, en passant par le mur de tri automatisé) est conçue pour être assemblée comme des blocs de construction, ce qui permet aux entrepôts de toute taille de construire leur ligne de tri idéale sans personnalisation ni modification majeure des installations.

Conception modulaire : chaque composant est indépendant et interchangeable. Les utilisateurs peuvent commencer petit et ajouter de la capacité module par module à mesure que les volumes de commandes augmentent.

Assemblage prêt à l'emploi : aucune ingénierie complexe requise, permettant un déploiement rapide en une à deux semaines.

Évolutivité flexible : station de chargement, robots de tri et murs robotisés peuvent être ajoutés ou retirés sans interrompre les opérations, s'adaptant parfaitement aux pics saisonniers ou aux changements commerciaux.

Tri à haute densité : un système de tri peut prendre en charge plus de mille destinations de tri, utilisant pleinement l'espace vertical pour maximiser le débit par pied carré.

Efficacité éprouvée : le tournage en arc de cercle et la conception à double rabat offrent une efficacité de tri plus élevée, avec une précision de tri du système pouvant atteindre 99,99 %. Vision fondée sur l'IA pour prévenir les blocages et les débordements en temps réel.

Série HyperWall Node : légère et compacte, votre solution de traitement des commandes en entrepôt

La série HyperWall Node redéfinit la flexibilité et la facilité d'utilisation des postes de travail.

Configuration éclair : chaque appareil s'installe en moins de dix minutes ; prêt à fonctionner après le câblage de base.

Configurabilité illimitée : prend en charge des quantités et des tailles illimitées de goulottes compatibles avec plusieurs dimensions de bac.

Fonctionnement intuitif : interface de seuil zéro avec intégration API, importation directe et écran ergonomique réglable en hauteur.

Traçabilité complète : solution optionnelle de vision de l'IA avec capture et archivage d'images pour un règlement complet des différends.

Dans le cadre de son expansion mondiale, HyperLeap poursuit une coopération précoce avec des intégrateurs logistiques et des revendeurs partout en Amérique du Nord, ciblant ceux qui cherchent à réduire les coûts de main-d'œuvre en haute saison tout en maximisant la flexibilité et l'efficacité spatiale. L'entreprise présentera ses solutions au salon ProMat 2027, invitant des partenaires à son kiosque pour des discussions de collaboration et des tarifs privilégiés.

À propos d'HyperLeap

HyperLeap fournit une robotique logistique sûre et fiable aux clients mondiaux et stimule l'innovation pour passer de l'automatisation « utilisable » à l'automatisation « de confiance ».

Contact : [email protected]

Site web : www.hyperleap.com.cn/en/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2969434/11___1.jpg

SOURCE HyperLeap

CONTACT : [email protected], 15820454970