L'Armée du Salut lance sa 133e campagne annuelle des marmites de Noël au milieu d'une augmentation de 31 % du nombre de nouveaux ménages à la recherche d'aide

TORONTO, le 21 nov. 2023 /CNW/ - En réponse à la montée en flèche de l'inflation qui touche d'innombrables Canadiens, l'Armée du Salut annonce le début de sa 133e campagne annuelle des marmites de Noël, qui marque sa plus importante collecte de fonds publique de l'année. Cette initiative vise à soutenir 2,7 millions de personnes vulnérables dans 400 collectivités partout au Canada.

Les défis économiques posés par la croissance constante des prix ont entraîné une augmentation de 31 % du nombre de nouveaux ménages qui ont demandé de l'aide aux services communautaires de l'Armée du Salut cette année. En particulier, 34 % de ceux qui ont besoin d'aide sont des enfants, ce qui met en lumière l'urgence de l'aide.

Le lieutenant-colonel John Murray de l'Armée du Salut déclare avec passion : « En cette période critique, alors que de plus en plus de personnes et de familles sont aux prises avec le défi quotidien de joindre les deux bouts, le poids du stress et de l'anxiété s'alourdit. Avec Noël à l'horizon, il n'y a pas de meilleur moment pour susciter une puissante vague de joie, de bonté et de compassion par votre générosité. Fait encore plus remarquable, c'est que votre don d'aujourd'hui sera doublé, grâce à un généreux donateur qui égalera votre contribution. Votre don représente une bouée de sauvetage, un symbole d'espoir qui permettra à nos voisins dans le besoin d'avoir accès à des repas nutritifs, à un abri sécuritaire et au soutien transformateur qui peut changer leur vie de façon durable. Agissez maintenant et faites la différence en cette période des Fêtes! »

Vous trouverez une liste des représentants des médias régionaux à l'adresse : https://salvationarmy.ca/news-and-media/coordonnees-pour-les-medias/?lang=fr

Le soutien de l'organisme s'étend à l'aide pratique, y compris les repas et le logement, répondant aux divers besoins des personnes et des familles qui éprouvent des difficultés financières. Les bénéficiaires comprennent des travailleurs à faible revenu, des assistés sociaux et des Canadiens à revenu fixe, y compris des aînés et des personnes handicapées.

Cette année, pour répondre à ce besoin criant, l'Armée du Salut a donné à la campagne des marmites le thème « Son seul repas » afin d'offrir un soutien crucial aux enfants et aux familles qui ont faim pendant la période des Fêtes. La campagne vise à recueillir 22 millions de dollars, en plus d'inciter un donateur anonyme à fournir un don de contrepartie pouvant atteindre 100 000 $, doublant ainsi l'impact des contributions.

Vous pouvez faire un don dans le cadre de la campagne des marmites de Noël 2023 à l'adresse SalvationArmy.ca, en composant le 1-800-SAL-ARMY (725-2769), ou par courrier à l'adresse Armée du Salut, 2, Overlea Blvd, Toronto (Ontario) M4H 1P4.

Les contributions à la campagne des marmites permettent à l'Armée du Salut d'offrir une aide pratique toute l'année, y compris des repas, des banques alimentaires, des programmes de petits-déjeuners pour enfants, un soutien au logement, le rétablissement de la toxicomanie, ainsi que des soins aux femmes et aux enfants qui fuient la violence familiale. Les dons demeurent dans la collectivité locale où ils sont faits, pour répondre à des besoins locaux précis. Avec plus de 2 000 emplacements pour les marmites, la plupart des unités offrent une option de paiement sans contact facile et sécuritaire pour faire un don.

L'Armée du Salut exprime sa gratitude pour le soutien de milliers de travailleurs des marmites, d'entreprises partenaires comme Walmart Canada, BellMedia, Les Compagnies Loblaw Limitée, Costco et bien d'autres qui rendent possible la campagne des marmites de Noël.

À propos de l'Armée du Salut :

L'Armée du Salut est un organisme chrétien international qui œuvre au Canada depuis 1882. Elle est aujourd'hui l'un des plus importants fournisseurs de services sociaux de première ligne au pays. Présente dans 400 collectivités canadiennes et dans plus de 130 pays du monde, l'Armée du Salut procure de l'espoir et du soutien par le biais de diverses activités de services communautaires et sociaux.

Salvationarmy.ca

SOURCE The Salvation Army

Renseignements: Linda Leigh, Directrice des communications, Quartier général territorial de l'Armée du Salut du Canada et des Bermudes, 416 889-0423, [email protected]