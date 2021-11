PHILADELPHIE, 29 novembre 2021 /CNW/ - L'ampleur stupéfiante des pertes d'argent et de temps concernant les projets de construction et d'ingénierie dans le monde entier est révélée dans une nouvelle analyse des demandes de règlement et litiges publiée par HKA, un des principaux fournisseurs mondiaux de services-conseils dans le domaine de l'atténuation des risques et de la résolution des litiges, comptant plus de 1 000 experts, consultants et conseillers répartis dans 40 bureaux à travers 15 pays.

L'édition 2021 du rapport CRUX Insight présente des données authentiques tirées de plus de 1 400 projets dans 94 pays afin de déterminer les principales causes des dépassements, qui représentent près de la moitié de la valeur en capital des projets et les trois quarts de leurs programmes prévus.

Le quatrième rapport annuel de rapport CRUX Insight combine une analyse régionale de cette banque de connaissances unique en son genre avec des informations concrètes fournies par des consultants de premier plan.

Conclusions et faits tirés de l'édition 2021 du rapport CRUX Insight

Voici quelques statistiques importantes :

1 401 projets analysés

2 000 milliards de dollars - dépenses en immobilisations combinées

73 milliards de dollars - valeur totale des demandes de règlement

100 millions de dollars - coûts contestés par projet, en moyenne

46,3 % - valeur des demandes de règlement par rapport aux coûts prévus

17 mois - prolongation moyenne réclamée

71,4 % - prolongation typique des programmes

750 ans - dépassements cumulés auxquels sont confrontés tous les projets

Les principaux facteurs qui sont à l'origine des demandes de règlement et des litiges sont les modifications à la portée du projet, les interprétations contradictoires des contrats, les défauts de conception et la mauvaise gestion des sous-traitants.

La COVID-19 a provoqué de nouvelles perturbations, en limitant l'accès aux sites et à la main-d'œuvre, en limitant les liquidités et en exposant les limites des dispositions contractuelles dans les cas de force majeure et les changements législatifs.

Au-delà de la COVID-19, le rapport CRUX Insight rapporte que la pénurie de main-d'œuvre qualifiée, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, l'inflation des coûts, la volatilité accrue des marchés et la crise climatique augmentent le risque de conflits associés aux projets :

Compétences : Plus du tiers des projets (35,6 %) ont été entravés par des lacunes sur le plan des compétences et de l'expérience, ainsi que par des défauts connexes en matière de qualité de travail.

Plus du tiers des projets (35,6 %) ont été entravés par des lacunes sur le plan des compétences et de l'expérience, ainsi que par des défauts connexes en matière de qualité de travail. Approvisionnement : Les retards de livraison de matériaux et d'équipements ont eu des répercussions importantes sur un projet sur neuf (11,3 %) (avant même la date butoir d'août 2021 et les pénuries mondiales continues de matériaux).

: Les retards de livraison de matériaux et d'équipements ont eu des répercussions importantes sur un projet sur neuf (11,3 %) (avant même la date butoir d'août 2021 et les pénuries mondiales continues de matériaux). Climat : Un projet sur dix (10,3 %) a été touché par des conditions météorologiques exceptionnellement défavorables. Comme d'autres incertitudes mondiales, l'urgence climatique exige un recalibrage des risques liés à la livraison des projets d'immobilisations.

« Chaque année, les projets d'immobilisations subissent des pertes de plusieurs milliards de dollars en raison de demandes de règlement et de litiges récurrents, prévisibles et souvent évitables, a déclaré Renny Borhan, chef de la direction de HKA. L'édition 2021 du rapport CRUX Insight permet non seulement de diagnostiquer ces défaillances et de quantifier les impacts, mais aussi de déterminer des mesures correctives pour endiguer ces pertes. Les intervenants liés aux projets et l'industrie peuvent tirer des leçons de CRUX pour fonctionner plus efficacement dans ce contexte d'incertitude accrue. »

