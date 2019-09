L'augmentation de l'offre pour résoudre le problème d'abordabilité sur le marché immobilier au Canada

Le commerce électronique, la technologie immobilière (Proptech) et les logements à prix moyens sont en hausse

Faits saillants :

Les entreprises adaptent leurs développements et leurs espaces pour offrir les installations et services de première qualité que les clients exigent.

L'anticipation d'une disruption technologique est à la base de la tendance croissante de la Proptech .

. La pénurie de main-d'œuvre et de compétences ainsi que les incertitudes autour des défis politiques continuent d'intensifier les problèmes d'abordabilité, susceptibles d'accélérer la disruption dans le secteur.

TORONTO, le 19 sept. 2019 /CNW/ - Le secteur immobilier canadien surveille attentivement les changements des politiques gouvernementales, l'abordabilité du logement et les disruptions technologiques, ainsi que leurs éventuelles répercussions. Selon le rapport sur les tendances récentes de l'immobilier pour 2020 publié aujourd'hui par PwC Canada et le Urban Land Institute (ULI), les promoteurs, les investisseurs, les prêteurs et d'autres experts du domaine affichent un optimisme modéré. En 2020, les valeurs sûres se trouveront principalement dans l'immobilier résidentiel ainsi que dans l'immobilier industriel. Pour ce dernier segment, ce sont dans les appartements à prix moyen, les développements axés sur les navetteurs ainsi que sur l'entreposage et la gestion des commandes que le potentiel est le plus intéressant.

Immobilier résidentiel

L'année dernière, nous avons assisté aux premiers effets du test de résistance des prêts hypothécaires qui a limité l'activité dans des villes telles que Vancouver et Toronto. Certains acheteurs ont été écartés du marché parce que les marchés du crédit traditionnel leur avaient fermé la porte. De ce fait, un marché du crédit clandestin a ainsi vu le jour, augmentant donc les risques pour le consommateur et le marché.

Les répondants au sondage ont indiqué que les coûts de construction, de matériaux et de terrains, ainsi que les processus d'approbation, constituaient les principaux problèmes de développement en 2020. Il serait possible d'en faire plus si les gouvernements et le secteur immobilier adoptaient des stratégies mutuellement bénéfiques pour régler les problèmes de l'offre de logements. Notamment des politiques de développements axés sur les navetteurs et des incitatifs pour la densification résidentielle autour des carrefours de transport en commun.

« Les gouvernements doivent comprendre qu'une augmentation de l'offre peut aider à résoudre le problème de l'abordabilité. Ils doivent aussi être disposés à adopter des méthodes novatrices pour débloquer un marché sur lequel l'offre est limitée », a déclaré Frank Magliocco, leader national de l'immobilier chez PwC Canada.

« Force est de constater que le secteur immobilier québécois reste effervescent. Alors que du côté de Québec, les différents segments immobiliers profitent d'une croissance modeste mais constante, Montréal poursuit sur sa lancée fulgurante. Le marché montréalais est propulsé par les segments des immeubles résidentiels et industriels. Les marchés de Montréal et Québec bénéficient également d'investissements majeurs dans les infrastructures de transport qui se répercutent sur la vigueur de ces marchés », a indiqué Éric St-Amour, leader, secteur de l'immobilier, pour la province de Québec chez PwC Canada.

« Il est clair que nous devons innover davantage dans l'utilisation des terrains et des outils fiscaux et technologiques pour élargir l'offre de logements, en particulier dans les marchés les plus restreints du Canada », a déclaré Richard Joy, directeur exécutif de l'Urban Land Institute (ULI) de Toronto.

La demande pour les installations axées sur le client façonne le secteur immobilier

La course aux installations et l'impératif de rendre les bureaux aussi attrayants que possible afin d'attirer et de fidéliser les meilleurs talents ont un impact significatif sur l'évolution de l'immobilier. Ainsi, les pratiques changeantes en milieu de travail, comme le travail flexible et à distance, ont créé un nouveau segment, soit celui de l'immobilier en tant que service (REaaS).

Les consommateurs comptent de plus en plus sur la livraison le même jour de leurs achats en ligne, ce qui continue de stimuler la demande pour les grandes installations près des centres résidentiels et des voies de transport. « L'essor du commerce électronique ne signifie pas nécessairement la fin de la présence de brique et de mortier. En fait, le commerce de détail reste une solution importante pour l'étape finale de la livraison », ajoute Magliocco. L'expansion continue des achats en ligne au Canada laisse émerger un nouveau besoin : il faut dorénavant prévoir des espaces pour les livraisons, y compris des espaces réfrigérés pour les colis alimentaires, dans les habitations multifamiliales.

La Proptech

Les sociétés Proptech, qui offrent de nouveaux services d'octroi de prêts ainsi que de nouvelles plateformes d'investissement et courtage numériques, changent la manière dont les sociétés achètent, vendent et gèrent les propriétés. Selon le rapport, les investissements dans la technologie immobilière à l'échelle mondiale devraient atteindre le chiffre record de 6,3 milliards de dollars américains en 2019, répartis sur 382 transactions. En 2018, ils s'étaient chiffrés à 4,5 milliards de dollars américains, répartis sur 399 transactions. Alors que les clients recherchent des espaces compatibles avec le numérique et les appareils mobiles, le secteur de l'immobilier explore la vaste gamme de nouvelles applications technologique. Ces dernières mettent l'accent sur les bâtiments intelligents, l'efficacité énergétique et l'intégration de capteurs alimentés par l'Internet des objets (IdO) dans leurs systèmes.

« La transformation numérique, y compris l'utilisation croissante de capteurs branchés sur l'IdO dans les immeubles, a accentué la vulnérabilité d'un bon nombre de sociétés immobilières » ajoute Magliocco.

La cybersécurité se classe en quatrième position sur la liste des disrupteurs immobiliers en 2020, de nombreuses personnes interrogées dans le rapport ayant été victimes de cyberattaques. Nous nous attendons à voir davantage de formation, d'embauches et d'incorporation d'équipes de professionnels de la cybersécurité dans le secteur de l'immobilier.

Les cinq principaux marchés à surveiller en 2020 sont les suivants: Vancouver, Toronto, Montréal, Ottawa et Halifax.

Cliquez ici pour consulter le rapport.

À propos de PwC Canada

Chez PwC, notre raison d'être est de donner confiance au public et de résoudre des problèmes importants. Plus de 7 000 associés et employés s'emploient à fournir à une vaste clientèle des services de qualité en matière de certification, de fiscalité, de conseils et de transactions. PwC Canada est membre du réseau mondial de cabinets de PwC, qui compte plus de 250 000 personnes dans 158 pays. Pour en savoir davantage, consultez notre site Web à l'adresse : www.pwc.com/ca/fr .

© 2019 PricewaterhouseCoopers LLP/s.r.l./s.e.n.c.r.l., société à responsabilité limitée de l'Ontario. Tous droits réservés.

PwC s'entend du cabinet canadien, et quelquefois du réseau mondial de PwC. Chaque société membre est une entité distincte sur le plan juridique. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez notre site Web à l'adresse www.pwc.com/structure .

SOURCE PwC (PricewaterhouseCoopers)

Renseignements: Pierre Campeau, Directeur, Relations publiques, Tél. : 416 687-8643, Courriel : pierre.campeau@pwc.com; Youann Blouin, Directrice, Communications, Tél. : 514 205-5433, Courriel : youann.blouin@pwc.com

Related Links

http://www.pwc.com/ca