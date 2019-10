L'Auberge Saint-Antoine reconnue comme l'hôtel n° 1 au Canada dans le cadre des prix annuels du choix des lecteurs de Condé Nast Traveler 2019

QUÉBEC, le 10 oct. 2019 /CNW Telbec/ - L'Auberge Saint-Antoine à Québec a été désignée comme l'hôtel n° 1 au Canada dans le cadre des Readers's Choice Awards de Condé Nast Traveler. Plus de 600 000 lecteurs de Condé Nast Traveler du monde entier ont soumis un nombre record de réponses évaluant leurs expériences de voyage afin de fournir un instantané complet de l'endroit et de la façon dont nous voyageons aujourd'hui.

« Nous sommes honorés de recevoir une telle reconnaissance dans le cadre du prix des lecteurs de cette année décerné par Condé Nast Traveler », Guy & Dagmar Lombard, directeurs généraux. « Nos invités ont toujours été très favorables et nous sommes extrêmement honorés d'avoir reçu leurs votes. Notre personnel mérite également des éloges pour ses efforts visant à fournir un excellent service et des impressions durables. » « Nous félicitons également tous nos confrères de Québec! »

Les Readers's Choice Awards de Condé Nast Traveler constituent la plus ancienne et la plus prestigieuse reconnaissance de l'excellence dans l'industrie du voyage et sont communément appelés « le meilleur du meilleur du voyage ».

Les Readers's Choice Awards seront présentés dans le numéro de novembre de Condé Nast Traveler, tandis que la liste complète est publiée en ligne à l'adresse : Une liste complète des gagnants est disponible ICI .

À propos de l'Auberge Saint-Antoine

L'Auberge Saint-Antoine est un établissement de renom dans la ville de Québec. Érigé sur un site historique et archéologique, l'hôtel-musée adhère depuis 2005 à l'association Relais & Châteaux.

Un ancien entrepôt maritime adjacent abrite le réputé restaurant Chez Muffy, qui met en valeur des saveurs locales ainsi qu'une cuisine du terroir actualisée et généreuse.

La famille Price, propriétaire de l'Auberge, s'affaire à préserver la valeur historique des lieux en offrant une expérience hôtelière d'exception. Ils exploitent également une ferme maraîchère éthique et écologique sur l'Île d'Orléans, qui sert notamment à approvisionner le restaurant Chez Muffy en légumes frais.

L'Auberge offre l'équilibre parfait entre la préservation de l'histoire et un atmosphere moderne hors du commun. www.saint-antoine.com .

À propos de Condé Nast Traveler

Condé Nast Traveler, titre de voyage le plus distingué au monde, inspire et conseille les voyageurs perspicaces. Autorisée et influente, Condé Nast Traveler est une marque multi plateforme transatlantique.

Condé Nast Traveler, qui publie des éditions imprimées américaines et britanniques sous la direction de la rédactrice en chef Melinda Stevens, offre une expertise primée dans le domaine des voyages de luxe en provenance du monde entier. www.cntraveler.com .

