L'Attitude Massothérapie : Un nouveau chapitre débute avec un changement de propriétaire et une nouvelle identité visuelle

QUÉBEC, le 6 mai 2025 /CNW/ - L'Attitude Massothérapie, établissement de référence en bien-être et en massothérapie dans le quartier Montcalm depuis 36 ans, entame une nouvelle ère avec un changement de propriétaire. Tout en préservant sa mission, sa vision et ses valeurs fondamentales, l'entreprise se renouvelle avec une identité visuelle modernisée qui sera officiellement dévoilée le 15 mai 2025.

La transition se fait sous le signe de la continuité et du respect du savoir-faire qui a fait la réputation de L'Attitude Massothérapie. Michel Van Waeyenberge, figure emblématique de l'établissement, continuera d'apporter son expertise et son expérience en tant que mentor, assurant ainsi une transition fluide et harmonieuse.

« Après toutes ces belles années à diriger L'Attitude, je suis ravi d'avoir pu contribuer au bien-être de tant de clients et à l'épanouissement de l'équipe. En parallèle, j'ai eu le privilège de former des étudiants et d'enseigner la massothérapie, en contribuant à amener cette pratique à un niveau supérieur. C'est avec fierté que j'ai pu partager mon expertise et voir de nombreux élèves s'épanouir dans ce domaine. Aujourd'hui, je suis heureux de passer le flambeau à de nouvelles mains, convaincu que ce changement ouvrira la porte à de nouvelles opportunités et à un avenir prospère pour l'entreprise. » mentionne Michel Van

« Nous sommes fiers de poursuivre l'héritage de L'Attitude Massothérapie tout en y apportant un vent de fraîcheur. Notre engagement envers la qualité des soins et la satisfaction de nos clients, ainsi que le maintien des plus hauts standards de qualité en enseignement de la massothérapie, demeure inchangé », affirment Kim Falardeau et Michael Allard, les nouveaux propriétaires.

Avec cette nouvelle identité visuelle, L'Attitude Massothérapie souhaite refléter une approche contemporaine du bien-être, tout en renforçant sa présence auprès de sa clientèle fidèle et de ceux qui recherchent une expérience de massothérapie personnalisée et professionnelle.

Un événement spécial pour marquer cette transition

Pour souligner ce moment clé, L'Attitude Massothérapie organise un événement immersif et interactif le 15 mai 2025. La clientèle, les partenaires et les membres de la communauté sont invités à découvrir en avant-première la nouvelle identité visuelle dans une ambiance dynamique. Au programme :

Ateliers de relaxation express : massage sur chaise et techniques d'automassages offertes gratuitement

: massage sur chaise et techniques d'automassages offertes gratuitement Expérience immersive : un parcours informatif sur les différents services qui sont offert au centre.

: un parcours informatif sur les différents services qui sont offert au centre. Mur interactif de témoignages : un espace où les invités pourront écrire un message, partager un souvenir ou laisser un mot d'encouragement sur des cartes ou des post-it à coller sur un panneau. Certains témoignages pourront être lus à voix haute lors de l'événement ou relayés sur nos réseaux sociaux.

: un espace où les invités pourront écrire un message, partager un souvenir ou laisser un mot d'encouragement sur des cartes ou des post-it à coller sur un panneau. Certains témoignages pourront être lus à voix haute lors de l'événement ou relayés sur nos réseaux sociaux. Tirages exclusifs pour remporter des soins et des formations

Cet événement marquera le début d'une nouvelle ère pour L'Attitude Massothérapie, tout en honorant ses racines et son engagement envers la qualité et le bien-être.

À propos de L'Attitude Massothérapie

L'Attitude Massothérapie offre depuis plus de trois décennies des soins de massothérapie de qualité, ainsi que des formations pour les futurs massothérapeutes et des cours de perfectionnement. Situé au cœur du quartier Montcalm à Québec, l'établissement est reconnu pour son approche humaine et personnalisée du bien-être.

SOURCE l'attitude centre de relaxation et massotherapie inc.

Pour toute demande d'entrevue ou d'information supplémentaire, veuillez contacter: Kim Falardeau ou Michael Allard, T.418 522-0106, [email protected], attitudemassotherapie.com