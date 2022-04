L'assurtech montréalaise Emma conclut une ronde de financement Série A de 6 M$, la positionnant ainsi comme leader dans l'industrie canadienne de l'assurtech.

MONTRÉAL, le 13 avril 2022 /CNW Telbec/ - Menée par d'importants investisseurs québécois, soit Luge Capital, Investissement Québec et Tactico, la ronde de financement de 6 M$ permettra de soutenir l'impressionnante croissance d'Emma sur le marché canadien. En effet, un an après sa participation à la cohorte inaugurale du Intuit Prosperity Accelerator, Emma a connu une croissance de plus de 500% et cherche maintenant à aider encore plus de familles canadiennes à obtenir la couverture d'assurance vie appropriée.