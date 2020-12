L'Association québécoise des programmes pour premiers épisodes psychotiques salue l'annonce du ministre Carmant sur le rehaussement budgétaire de 10M$ pour optimiser l'accès aux services d'intervention précoce pour les jeunes atteints de psychose

MONTRÉAL, le 1er déc. 2020 /CNW Telbec/ - Les nouveaux investissements de 10 M$ annoncés par le ministre Carmant aujourd'hui représentent une mesure très concrète pour soutenir et rendre possible l'implantation à travers la province de services spécialisés de détection et d'intervention précoce pour les jeunes ayant de premiers épisodes psychotiques.

« Les progrès de la recherche et des soins en intervention précoce pour les personnes composant avec un premier épisode psychotique ont complètement changé le regard que nous portons sur les troubles psychotiques, et surtout, le devenir des personnes en souffrant », affirme Dre Amal Abdel-Baki, présidente de l'Association québécoise des programmes pour premiers épisodes psychotiques (AQPPEP). En effet, les études montrent que ces programmes d'intervention précoce pour la psychose sont un investissement, car leurs coûts d'opération sont compensés par les économies de frais hospitaliers et par les retombées économiques inhérentes à la reprise d'un rôle productif de la personne au sein de la société. « Comme professionnels œuvrant auprès de ces jeunes, nous constatons à quel point l'intervention précoce change et sauve même des vies », conclut-elle.

Avant 2017, l'apparition de ces programmes a surtout été le résultat d'initiatives locales, portées par la conviction de professionnels regroupés au sein de l'AQPPEP. Avec la publication du Plan d'action en santé mentale (PASM) 2015-2020, le gouvernement du Québec a déterminé que l'offre de tels services sur l'ensemble du territoire constituait une priorité. Cependant, à ce jour, les ressources dédiées ne permettaient pas aux services offerts aux jeunes Québécois d'être pleinement à la hauteur de la vision énoncée dans le PASM ou dans le cadre de référence du programme d'interventions pour premiers épisodes psychotiques (PIPEP) du Ministère de la Santé et des Services sociaux.



De l'espoir dans le contexte de la crise sociosanitaire

Enfin, le rehaussement de 10 M$ est porteur d'espoir pour les jeunes Québécois composant avec un problème de santé mentale ainsi que pour leurs proches. Rappelons que ces jeunes sont parmi les plus à risque d'être atteints par les conséquences de la crise sociosanitaire que nous vivons. Leur isolement ainsi que la comorbidité avec la toxicomanie, notamment la consommation de cannabis, se sont aggravés pour plusieurs en période de confinement, avec pour conséquence une détérioration de leur santé mentale et de leur fonctionnement. En priorisant l'accès rapide à des soins de santé mentale de qualité, le gouvernement du Québec contribue ainsi à réduire la stigmatisation liée aux problèmes de santé mentale. Merci Monsieur le Ministre, de vous occuper de la santé mentale de nos jeunes. Leur avenir en dépend!

À propos de l'Association québécoise des programmes pour premiers épisodes psychotiques (AQPPEP)

L'AQPPEP est un organisme à but non lucratif fondé en 2004, composé de professionnels en santé mentale travaillant dans les PIPEP affiliés aux établissements de santé des différentes régions du Québec. Elle a pour objectifs de favoriser l'accessibilité et la qualité des soins en détection et intervention précoces pour la psychose, tant pour les personnes atteintes que pour leurs proches ; de participer à la sensibilisation du grand public en vue de diminuer la stigmatisation des personnes souffrant d'un premier épisode psychotique ; et de sensibiliser les administrateurs du réseau de la santé, les autorités politiques et la population à l'importance des enjeux reliés à la psychose émergente.

