L'Association québécoise des personnes aphasiques (AQPA) fête ses 40 ans

MONTRÉAL, le 7 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Dimanche, le 13 novembre prochain, l'Association québécoise des personnes aphasiques (AQPA) soulignera ses 40 années d'accompagnement et de soutien des personnes aphasiques par un spectacle présenté à la Maison de la culture Mercier (8105, rue Hochelaga, Montréal. H1L 2K9), à 14heures.

Le Chœur de l'aphasie joindra ses voix à celles du Théâtre aphasique pour raconter les réalisations exceptionnelles de cet organisme à un petit prince tout droit sorti du conte d'Antoine de Saint-Exupéry. Le spectacle 40 ans d'histoire et de vie racontés au Petit Prince en visite sur la planète Aphasie est gratuit et sera suivi d'un vin d'honneur. Aucune réservation nécessaire.

Plus de 6000 personnes perdent l'usage spontané de la parole chaque année au Québec. Ces personnes aphasiques ressemblent au Petit Prince : elles ont besoin de retrouver des liens significatifs, des interlocuteurs bienveillants. C'est l'AQPA et sa voisine, la Fondation Maison de l'aphasie, qui leur offrent ces possibilités : elles forment la planète Aphasie sur laquelle atterrira un curieux petit visiteur. Il questionnera l'AQPA et ses businesswomen, puis ses allumeurs de réverbères, pour découvrir comment la solidarité des acteurs du milieu aura suscité pendant 40 ans nombre d'initiatives créatrices d'un univers soutenant et bienveillant pour des milliers de personnes aphasiques.

Le public est invité à entrer dans le jeu le 13 novembre prochain. Il s'étonnera du travail accompli par des personnes véritablement engagées dans cet organisme à but non lucratif et qui ont publié des ouvrages pratiques pour personnes aphasiques, collaboré à la réalisation d'un film, organisé des colloques, installé des ateliers d'informatique, donné des concerts, célébré les fêtes de toutes les saisons et aidé les proches.

Venez reconnaître comment l'AQPA prend soin des personnes aphasiques et de leurs proches. 40 ans de rencontres qui ont sorti de l'isolement des milliers de personnes aphasiques : cela mérite d'être souligné. Soyez de la fête! Nous vous attendons. https://aphasie.ca/wp-content/uploads/2022/10/40eme_invitation_13nov2022_opt.pdf

Programme : https://aphasie.ca/programme40eme

L'aphasie est l'incapacité de s'exprimer spontanément à la suite d'un accident vasculaire cérébral, d'une tumeur au cerveau ou d'un traumatisme crânien (voir le lexique sur aphasie.ca).

SOURCE Fondation Maison de l'aphasie

Renseignements: Françoise Rollin, directrice générale de l'AQPA ([email protected]) : 514-364-5500, Louise Bourbonnais, directrice générale de la Fondation Maison de l'aphasie, ([email protected]) : 514-342-2531