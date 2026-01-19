L'ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES LOBBYISTES DÉVOILE SON LIVRE BLANC SUR L'ENCADREMENT DU LOBBYISME

QUÉBEC, le 19 janv. 2026 /CNW/ - L'Association québécoise des lobbyistes (AQL) dévoile aujourd'hui son livre blanc sur l'encadrement du lobbyisme au Québec. Ce document est le fruit de travaux d'analyse et de consultation sérieux réalisés durant l'année 2025. Ce livre blanc constitue désormais le cadre de référence des positions des membres de l'AQL en matière d'éthique et de transparence des activités de lobbyisme.

« Dans le contexte d'une année électorale, ainsi qu'à l'occasion de la révision en cours des modalités de tenue du registre des lobbyistes par Lobbyisme Québec, ce dévoilement ne pourrait pas être plus opportun. Comme présidente, je suis très fière du résultat atteint. Je tiens donc à remercier tous les membres qui ont participé à l'exercice, ainsi que les nombreuses personnes provenant de leurs organisations respectives qui ont offert leur collaboration », déclare la présidente de l'AQL, Mme Marilie Beaulieu-Gravel.

Le livre blanc de l'AQL repose sur un équilibre entre les grands principes suivants :

Assurer la transparence des activités de lobbyisme Assumer efficacement la responsabilité d'inscription au registre Garantir le droit d'accès aux décideurs

« Un lobbyisme exercé de manière transparente contribue à nourrir une saine démocratie. Notre démarche s'inscrit dans une volonté de contribuer au débat public en partageant l'expertise de nos membres, sans toutefois revendiquer une réforme législative. En effet, le cadre réglementaire actuel, bien que perfectible, est jugé adéquat et fonctionnel par les praticiens du lobbyisme. Toutefois, dans l'éventualité où le gouvernement envisagerait une telle réforme, il est essentiel que les positions de l'AQL soient réfléchies, déterminées et bien articulées pour être prises en considération », conclut la présidente de l'AQL

Le livre blanc de l'AQL sur l'encadrement du lobbyisme est disponible à cette adresse :

https://lobbyquebec.com/livre-blanc-aql/

À propos de l'AQL

Fondée en 2008, l'Association québécoise des lobbyistes a pour mission de promouvoir la pratique éthique du lobbyisme au Québec. Elle regroupe et représente les lobbyistes en vue de faire reconnaître leur professionnalisme et leur contribution à l'exercice de la démocratie. En adhérant à l'AQL, ses membres s'engagent à exercer leurs activités avec intégrité, professionnalisme et transparence, dans le respect du cadre fixé par la législation régissant la pratique du lobbyisme.

Renseignements : Mathieu Santerre, 581 996-5344, [email protected]