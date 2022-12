L'ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES LOBBYISTES DÉVOILE SON CONSEIL D'ADMINISTRATION RENOUVELÉ AVEC MARILIE BEAULIEU-GRAVEL ÉLUE À LA PRÉSIDENCE

QUÉBEC, le 5 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Au terme de son assemblée générale annuelle 2022, l'Association québécoise des lobbyistes (AQL) est ravie de présenter un conseil d'administration renouvelé au sein duquel Mme Marilie Beaulieu-Gravel succède à Me Michel Binette en tant que présidente, tandis que M. Marc Snyder fait son entrée en tant qu'administrateur.

Mme Marilie Beaulieu-Gravel, présidente de l’AQL (Groupe CNW/Association québécoise des lobbyistes (AQL)) Me Michel Binette, président sortant de l’AQL (Groupe CNW/Association québécoise des lobbyistes (AQL))

« Je suis immensément fière de la confiance dont mes consœurs et confrères m'ont gratifiée en me choisissant en tant que présidente de l'AQL. Je voudrais remercier chaleureusement mon prédécesseur, Me Binette, pour son travail acharné et rigoureux. Je tiens aussi à assurer le ministre responsable des Institutions démocratiques, M. Jean-François Roberge, le Commissaire au lobbyisme, Me Jean-François Routhier, ainsi que l'ensemble de nos partenaires de notre entière collaboration. À l'AQL, nous voulons poursuivre le travail amorcé afin de consolider le membership, développer les services aux membres et assurer une veille et des interventions efficaces concernant la pratique et l'encadrement du lobbyisme au Québec. Le lobbyisme, réalisé de manière transparente, est une activité légitime et utile dans une société démocratique », déclare la nouvelle présidente de l'AQL, Mme Marilie Beaulieu-Gravel.

Voici la nouvelle composition du conseil d'administration de l'AQL :

Marilie Beaulieu-Gravel , présidente (Association québécoise des pharmaciens propriétaires)

(Association québécoise des pharmaciens propriétaires) André Légaré, 1 er vice-président (André Légaré et associés)

(André Légaré et associés) Jonathan Gagnon , 2 e vice-président (TACT)

(TACT) Daniel Giguère, trésorier (Innergex énergie renouvelable inc.)

(Innergex énergie renouvelable inc.) Josiane Hébert, administratrice (H+K Stratégies)

(H+K Stratégies) Benoît Larose , administrateur (Medtech Canada)

(Medtech Canada) Claude Longpré, administrateur (AbbVie)

(AbbVie) Patrice Ryan , administrateur (Ryan Affaires publiques)

(Ryan Affaires publiques) Mathieu Santerre , administrateur (L'Orange bleue affaires publiques inc.)

(L'Orange bleue affaires publiques inc.) Jean-Pierre Trudel , administrateur ( Jean-Pierre Trudel & Associés inc.)

( & Associés inc.) Marc Snyder , administrateur (Paradigme Stratégies)

(Paradigme Stratégies) Michel Binette , président sortant (Focus Affaires publiques)

« Après plus de 5 ans dans ces fonctions, je quitte la présidence de l'AQL avec le sentiment du devoir accompli, et voudrais transmettre mes remerciements les plus cordiaux à tous pour la confiance maintes fois exprimée. À mon humble avis, il est toujours pertinent pour les associations d'effectuer périodiquement un renouvellement au sein de leur direction. Je reste évidemment en poste au sein du conseil afin d'assurer une transition en douceur », affirme le président sortant, Me Michel Binette.

À propos de l'AQL

Fondée en 2008, l'Association québécoise des lobbyistes a pour mission de promouvoir la pratique éthique du lobbyisme au Québec. Elle regroupe et représente les lobbyistes en vue de faire reconnaître leur professionnalisme et leur contribution à l'exercice de la démocratie. En adhérant à l'AQL, ses membres s'engagent à exercer leurs activités avec intégrité, professionnalisme et transparence, dans le respect du cadre fixé par la législation régissant la pratique du lobbyisme.

