L'ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES LOBBYISTES DÉVOILE SON CONSEIL D'ADMINISTRATION RENOUVELÉ

QUÉBEC, le 15 juin 2023 /CNW/ - L'Association québécoise des lobbyistes (AQL) a tenu avec succès son assemblée générale annuelle 2023 réunissant un nombre important de ses membres ainsi qu'un invité spécial, celle du ministre responsable des Institutions démocratiques, M. Jean-François Roberge. La réunion, qui s'est déroulée au Château Laurier, a permis de souligner l'arrivée de M. Gabriel Beauséjour en tant qu'administrateur, le renouvellement de Mme Marilie Beaulieu-Gravel en tant que présidente et de M. Mathieu Santerre et de Mme Josiane Hébert en tant qu'administrateurs du conseil d'administration de l'AQL. Parmi les thèmes abordés, le rôle essentiel du lobbyisme dans la société québécoise fut au centre des discussions.

« Cet événement a été une occasion précieuse pour les membres de se rassembler et de discuter des enjeux du lobbyisme avec le ministre responsable des Institutions démocratiques, M. Jean-François Roberge. Le lobbyisme, réalisé de manière transparente, est une activité légitime et nécessaire dans une société démocratique. Les membres de l'AQL restent engagés à respecter les normes les plus élevées en matière d'éthique et de transparence, tout en contribuant au développement d'un environnement politique sain et équilibré au Québec. En ce sens, l'AQL porte la voix des lobbyistes pour simplifier les processus menant à une meilleure transparence. À cet effet, la nouvelle plateforme de Lobbyisme Québec, lancée à l'automne dernier et qui permet d'identifier les mandats des lobbyistes, a été testée et mise à l'épreuve par nos membres. Avec nos suggestions, cet outil continue d'être peaufiné pour renforcir l'efficacité de son utilisation et la confiance de la société dans le processus du lobbyisme. Nous croyons que cela aidera au développement d'une pratique et d'un encadrement efficace du lobbyisme au Québec. », déclare la présidente de l'AQL, Mme Marilie Beaulieu-Gravel.

Voici la composition renouvelée du conseil d'administration de l'AQL :

Marilie Beaulieu-Gravel , présidente (Association québécoise des pharmaciens propriétaires)

(Association québécoise des pharmaciens propriétaires) André Légaré, 1 er vice-président (André Légaré et associés)

(André Légaré et associés) Jonathan Gagnon , 2 e vice-président (TACT)

(TACT) Daniel Giguère, trésorier (Innergex énergie renouvelable inc.)

(Innergex énergie renouvelable inc.) Gabriel Beauséjour, administrateur (Cogeco)

(Cogeco) Josiane Hébert, administratrice (H+K Stratégies)

(H+K Stratégies) Patrice Ryan , administrateur (Ryan Affaires publiques)

(Ryan Affaires publiques) Mathieu Santerre , administrateur (L'Orange bleue affaires publiques inc.)

(L'Orange bleue affaires publiques inc.) Marc Snyder , administrateur (Paradigme Stratégies)

(Paradigme Stratégies) Jean-Pierre Trudel , administrateur ( Jean-Pierre Trudel & Associés inc.)

( & Associés inc.) Michel Binette , président sortant (Focus Affaires publiques)

« Soulignons également la présence à l'événement du Commissaire au lobbyisme du Québec, M. Jean-François Routhier. Afin de conclure cet événement fort enrichissant, j'aimerais remercier chaleureusement M. Benoît Larose et M. Claude Longpré pour leur contribution. Ces membres du conseil d'administration nous quittent, mais ils auront certainement laissé leur trace », déclare la présidente de l'AQL, Mme Marilie Beaulieu-Gravel.

À propos de l'AQL

Fondée en 2008, l'Association québécoise des lobbyistes a pour mission de promouvoir la pratique éthique du lobbyisme au Québec. Elle regroupe et représente les lobbyistes en vue de faire reconnaître leur professionnalisme et leur contribution à l'exercice de la démocratie. En adhérant à l'AQL, ses membres s'engagent à exercer leurs activités avec intégrité, professionnalisme et transparence, dans le respect du cadre fixé par la législation régissant la pratique du lobbyisme.

