L'Association québécoise de la distribution des fruits et légumes se réjouit de l'annonce gouvernementale de 750 000 $ pour soutenir le Mouvement J'aime les fruits et légumes

Pour Sophie Perreault, présidente-directrice générale de l'AQDFL, cette annonce vient marquer une nouvelle étape pour la reconnaissance du programme de promotion des fruits et légumes de l'organisation. « Nos initiatives de sensibilisation à l'importance de consommer des fruits et légumes sont plus nombreuses cette année, puisque 2021 a été proclamée l'Année internationale des fruits et légumes par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Nous saisissons avec joie cette occasion pour bonifier notre programme d'activités du Mouvement J'aime les fruits et légumes qui, depuis 2004, met en valeur l'univers fascinant des fruits et légumes, dit-elle. Les bienfaits de la consommation des fruits et légumes sur la santé sont bien connus et nous souhaitons accroître l'ampleur de nos actions pour aider la population à remplir, à chaque repas, la moitié de son assiette avec des fruits et des légumes », ajoute madame Perreault.

Par l'entremise du grand Mouvement J'aime les fruits et légumes, l'AQDFL poursuit son engagement de sensibilisation au sein de la collectivité et se donne comme objectif de faire connaitre davantage le travail remarquable et passionné de tous les maillons de la chaîne de la distribution des fruits et légumes qui, jour après jour, nous permettent de manger avec plaisir des fruits et légumes sains et savoureux. De plus, le Mouvement sera le véhicule tout désigné pour partager et échanger avec les consommateurs, les professionnels de la santé, les détaillants, les chefs ainsi que les restaurateurs sur divers sujets, notamment la diversité et la qualité des fruits et légumes, les bienfaits sur la santé, leur polyvalence en cuisine et l'agriculture durable. Le Mouvement J'aime les fruits et légumes se déploiera autour de nombreux points de contact, soit : articles de blogue, vidéos en ligne, bannières Web, contenus sur les réseaux sociaux, partenariats avec des influenceurs, événements grand public et tournées de sensibilisation dans les lieux de vente au Québec.

Pour en savoir plus sur le Mouvement J'aime les fruits et légumes et son programme d'activités, visitez le site https://www.jaimefruitsetlegumes.ca/fr/, joignez-vous à la communauté sur Facebook et Instagram et alimentez la conversation avec le mot-clic #jmfl.

À propos de l'AQDFL

Fondée en 1947, l'Association québécoise de la distribution de fruits et légumes (AQDFL) est une organisation à but non lucratif qui regroupe des membres actifs dans toute la filière des fruits et des légumes, qui travaille en synergie avec ceux-ci ainsi qu'avec les différents partenaires de l'industrie. L'AQDFL se fixe pour mission de promouvoir la consommation de fruits et légumes au Québec et l'activité des membres du secteur.

À propos du Mouvement J'aime les fruits et légumes

Lancé par l'AQDFL, le Mouvement J'aime les fruits et légumes est la suite de la campagne « J'aime 5 à 10 portions par jour ». Dans les deux cas, l'objectif demeure de sensibiliser la population à l'importance de la consommation des fruits et légumes dans l'adoption de saines habitudes de vie.

