L'Association pulmonaire de l'Ontario lève le voile sur les risques du cannabis pour la santé pulmonaire

La campagne a été rendue possible grâce au financement de Santé Canada, encourageant les jeunes adultes à suivre les (més)aventures d'un superhéros pas si héroïque appelé « Jean-Marie ».

TORONTO, le 10 sept. 2019 /CNW/ - Une campagne inspirée des bandes dessinées de superhéros intitulée « Jean-Marie » a été lancée par l'Association pulmonaire de l'Ontario aujourd'hui dans le cadre d'une initiative d'éducation et de sensibilisation du public à propos du cannabis. Cette initiative vise à réduire les risques et les méfaits pour la santé pulmonaire associés à la fumée de cannabis chez les Canadiens âgés de 18 à 25 ans.

Par l'entremise d'une série de vidéos humoristiques partagées sur des plateformes numériques et d'activités sur les campus de différentes universités canadiennes, Jean-Marie illustrera son incapacité à « sauver le monde » en raison des symptômes causés par son habitude de fumer du cannabis. Des influenceurs canadiens seront également intégrés aux vidéos afin de donner vie à l'histoire. Les Canadiens seront dirigés vers jeanmariesuperheros.ca où ils pourront accéder à des vidéos et à des ressources éducatives afin d'en apprendre davantage sur le sujet.

« Jean-Marie met en évidence sur un ton léger les effets que la fumée de cannabis peut avoir sur les poumons, car beaucoup de gens ignorent qu'elle contient plusieurs des mêmes ingrédients toxiques que l'on trouve dans la fumée de tabac, comme le goudron, l'ammoniac et l'acide cyanhydrique », déclare George Habib, président et chef de la direction de l'Association pulmonaire de l'Ontario. « L'objectif de cet effort national d'éducation est de protéger la santé et la sécurité des jeunes Canadiens en leur fournissant les connaissances dont ils ont besoin pour faire des choix éclairés. »

La campagne est financée par Santé Canada dans le cadre d'une initiative en cours visant à mettre en œuvre à l'échelle nationale des projets d'intérêt collectif de sensibilisation aux effets du cannabis sur la santé.

Un sondage national sur le cannabis mené par Léger pour le compte de l'Association pulmonaire de l'Ontario a révélé que l'inhalation de fumée est la forme de consommation du cannabis la plus répandue chez les Canadiens âgés de 18 à 25 ans (87 %) et 64 % d'entre eux souhaiteraient en savoir davantage à propos des effets sur leurs poumons1.

Les études démontrent qu'une consommation importante et prolongée de fumée de cannabis peut entraîner une bronchite chronique et une aggravation des symptômes de maladies pulmonaires chroniques, y compris la toux, l'expectoration excessive, la respiration sifflante et le déclin de la fonction respiratoire2.

Il est essentiel de placer la santé pulmonaire au cœur des priorités pour prévenir les problèmes de santé futurs. Les Canadiens sont encouragés à visiter jeanmariesuperheros.ca pour suivre les (més)aventures de Jean-Marie et en apprendre davantage sur les effets de la fumée de cannabis sur la santé pulmonaire.

À propos de l'Association pulmonaire de l'Ontario

L'Association pulmonaire de l'Ontario est un organisme sans but lucratif qui se consacre à la santé respiratoire des Canadiens. Notre communauté de donneurs, de patients, de chercheurs, de bénévoles et de professionnels veille à ce que les Canadiens aient les poumons et le corps en bonne santé, ainsi que de l'air pur à respirer. Notre action vise à promouvoir la santé respiratoire, à soutenir les personnes aux prises avec une maladie pulmonaire et à trouver des solutions pour l'avenir. Notre objectif est de construire un avenir où chacun pourra mieux respirer.

Pour en apprendre davantage sur l'Association pulmonaire de l'Ontario, visitez le site https://www.poumon.ca/.

Références ____________ 1 Léger, 2019, Cannabis & Lung Health, p. 15, 27 (fichier interne) 2 L'Association pulmonaire de l'Ontario. Smoking Cannabis. En ligne : https://lungontario.ca/protect-your-breathing/smoking-cigarettes/cannabis-or-marijuana/smoking-cannabis

