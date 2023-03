VILLE DE PANAMA, le 31 mars 2023 /CNW/ - La Cámara Minera de Panamá (CAMIPA), l'association minière du Panama, a annoncé l'adoption de l'initiative Vers le développement minier durable (initiative TSM), un système canadien de rendement en matière de responsabilité sociale d'entreprise qui améliore les pratiques environnementales et sociales du secteur minier.

Dans le cadre de cette initiative, la CAMIPA et ses sociétés affiliées adopteront un ensemble d'indicateurs qui leur permettront de mesurer et de divulguer des renseignements essentiels sur l'industrie, y compris en ce qui concerne l'intendance environnementale et l'engagement communautaire efficace.

« Il s'agit d'une occasion importante pour nous et nous sommes fiers de participer à cette initiative, essentielle pour le secteur minier, qui nous permettra d'améliorer notre contribution au développement durable dans les régions où nous exerçons nos activités, précise, Roberto Cuevas, président de la CAMIPA. Pour améliorer cette contribution au développement durable, le secteur minier doit adopter et promouvoir les meilleures pratiques et normes en matière d'environnement, de productivité et de relations avec le pays, les territoires, les communautés et l'appareil étatique. »

La CAMIPA, qui se joint à douze autres associations minières dans le monde, est la sixième association en Amérique latine à adopter l'initiative TSM, après le Brésil, la Colombie, le Mexique, le Guatemala et l'Argentine. La CAMIPA adaptera les domaines de rendement de l'initiative TSM en fonction des aspects uniques du secteur minier du Panama et s'engage à les mettre en œuvre au cours des cinq prochaines années.

L'initiative TSM est un programme de développement durable reconnu mondialement qui aide les sociétés minières à gérer les principales responsabilités environnementales et sociales. L'initiative TSM est la première norme de développement minier durable au monde à exiger des évaluations à l'échelle des sites, et toutes les sociétés minières membres d'associations ayant adopté cette initiative ont l'obligation d'y adhérer. Dans le cadre de l'initiative TSM, huit aspects essentiels du rendement social et environnemental sont évalués, validés de façon indépendante et publiés en fonction de 30 indicateurs de rendement distincts.

« On ne saurait trop insister sur le rôle de l'industrie minière dans la production des minéraux et des métaux essentiels aux technologies que nous utilisons au quotidien et sur l'importance d'extraire ces minéraux et métaux de façon responsable, en misant sur l'intendance environnementale et sur l'engagement communautaire, affirme Pierre Gratton, président et chef de la direction de l'Association minière du Canada et membre fondateur de l'initiative TSM. L'initiative TSM améliorera le rendement durable du secteur minier au Panama, et nous sommes très heureux d'accueillir la CAMIPA parmi les partenaires de l'initiative TSM. »

Le rendement dans le cadre de l'initiative TSM est évalué selon un ensemble de normes environnementales et sociales détaillées, notamment en matière de changements climatiques, de gestion des résidus miniers, d'intendance de l'eau, de relations avec les Autochtones et les collectivités, de santé et sécurité, de gestion de la conservation de la biodiversité, de gestion de crises et de prévention du travail des enfants et du travail forcé. L'initiative TSM permet d'améliorer le rendement là où c'est le plus important, soit sur les sites, et d'obtenir le soutien des collectivités.

L'initiative TSM a été conçue et continue d'être perfectionnée par un comité consultatif multilatéral indépendant afin de répondre aux attentes de la société civile et des intervenants de l'industrie. Dans le cadre de sa mise en œuvre, la CAMIPA formera également un organisme consultatif similaire qui s'occupera de cette importante fonction de surveillance.

À propos de l'initiative TSM

L'initiative Vers le développement minier durable (initiative TSM) est un programme de développement durable reconnu mondialement qui aide les sociétés minières à gérer les principales responsabilités environnementales et sociales d'entreprise. Les sociétés minières doivent régulièrement produire des rapports sur la mise en œuvre de chaque protocole. De plus, leurs activités sont évaluées par un vérificateur externe tous les trois ans. Visitez le site www.TSMinitiative.com pour en savoir plus.

À propos de la CAMIPA

La Cámara Minera de Panamá (CAMIPA) est une association qui rassemble des sociétés d'extraction de minerais métalliques et non métalliques et des fournisseurs de l'ensemble du secteur minier du Panama. Depuis 1990, son mandat consiste à promouvoir la croissance du secteur minier dans ce pays, compte tenu de son potentiel énorme et de ses importantes contributions au développement durable. Visitez le www.camipa.org.

SOURCE Towards Sustainable Mining

Renseignements: Cynthia Waldmeier, Communications de l'initiative TSM, Adresse courriel : [email protected], Téléphone : 0 11 613 894-2128 ; Zorel Jaime Morales, Directeur général, Courriel : [email protected], Téléphone : 00 507 393 5338