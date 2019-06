L'Association minière du Canada annonce la nomination d'un nouveau président

Gordon Stothart d'IAMGOLD élu président du conseil d'administration de l'Association minière du Canada

OTTAWA, le 12 juin 2019 /CNW/ - L'Association minière du Canada (AMC) est heureuse d'annoncer que Gordon Stothart, premier vice-président et chef de l'exploitation d'IAMGOLD, a été élu président du conseil d'administration de l'AMC pour un mandat de deux ans. Dans son nouveau rôle, M. Stothart mettra à profit sa vaste expérience du secteur minier de même que sa connaissance solide de l'AMC, qu'il a acquise par sa participation active à de nombreux comités, y compris le comité exécutif, au cours des dernières années.

« Nous sommes heureux que Gordon assume ce poste de direction, déclare Pierre Gratton, président et chef de la direction de l'AMC. Gordon est très au fait des nombreux enjeux qui ont une influence sur le secteur minier canadien, puisqu'il travaille au sein de l'industrie depuis plusieurs décennies. Nous nous considérons très chanceux de l'avoir dans notre équipe. Nous sommes particulièrement ravis qu'il occupe le poste de président, car il connaît bien notre initiative Vers le développement minier durableMD. D'autant plus que sous sa direction, IAMGOLD a reçu plusieurs fois au cours des dernières années le Prix du leadership VDMD et le Prix d'excellence VDMD, les deux plus importantes récompenses que l'AMC remet aux entreprises pour reconnaître leur travail exceptionnel en matière de responsabilité sociétale dans le secteur minier canadien. »

À compter d'aujourd'hui, M. Stothart remplace Anne Marie Toutant, vice-présidente de Fort Hills Operations pour Suncor Énergie inc., qui a occupé le poste de présidente du conseil d'administration de l'AMC de juin 2017 à juin 2019.

« Ce fut un privilège d'avoir Anne Marie à la barre au cours des deux dernières années, poursuit M. Gratton. Elle a assuré la direction du conseil pendant l'une des périodes les plus actives depuis de nombreuses années en matière d'élaboration de politiques publiques, et nous lui sommes reconnaissants pour tout le travail qu'elle a entrepris afin d'assurer le succès futur de l'industrie minière. »

M. Stothart cumule plus de 30 ans d'expérience dans l'industrie, qu'il saura mettre à profit dans ses fonctions de président. Il occupe depuis 11 ans le poste de chef de l'exploitation chez IAMGOLD. Auparavant, il a travaillé pendant plus de 20 ans au sein des entreprises Noranda, Falconbridge ltée et Xstrata, où il a participé à de multiples activités et projets et assumé diverses fonctions de direction au Canada, au Pérou et au Chili. Il a obtenu un baccalauréat avec double majeure en activités minières et ingénierie de traitement des minerais de l'Université de la Colombie-Britannique en 1987.

« Je suis ravi d'occuper ce poste à une période charnière pour l'industrie minière canadienne, l'un des employeurs et participants économiques les plus importants du pays, affirme M. Stothart. Le Canada a longtemps profité d'une industrie des minéraux et des métaux prospère, mais il n'est pas immunisé contre la concurrence mondiale et ne peut pas tenir pour acquis les avantages et possibilités que recèle l'industrie minière pour sa population. Nous exerçons nos activités à l'échelle mondiale et devons composer avec une concurrence féroce du côté de l'investissement. Je suis impatient de travailler à offrir les occasions nécessaires au secteur minier afin qu'il puisse atteindre son plein potentiel dans les années à venir. »

Secteur important de l'économie canadienne, l'industrie minière compte pour 97 milliards de dollars du PIB national et 19 % de la valeur totale des exportations canadiennes. Le secteur minier canadien emploie, directement et indirectement, 634 000 personnes partout au pays. Toute proportion gardée, il s'agit du plus grand employeur du secteur privé à embaucher des Autochtones et d'un client important des entreprises autochtones.

À propos de l'AMC

L'Association minière du Canada est l'organisme national qui représente l'industrie minière canadienne. Ses membres, qui sont responsables de la majeure partie de la production canadienne de métaux de base et précieux, d'uranium, de diamants, de charbon métallurgique, de pétrole extrait des sables bitumineux et de minéraux industriels, sont présents dans les secteurs de l'exploration minérale, de l'exploitation minière, de la fonte, de l'affinage et de la fabrication de produits semi-finis. Visitez le site www.mining.ca/fr pour obtenir plus de détails.

