CARTAGENA, Colombia, le 22 oct. 2021 /CNW/ - À la clôture du Congrès national du secteur minier en Colombie, en présence de Marianick Tremblay, ambassadrice du Canada en Colombie, et d'Ivan Duque Marquez, président de la République, l'Asociación Colombiana de Minería (ACM) a annoncé l'adoption de l'initiative Vers le développement minier durable (VDMD), un système de rendement élaboré par l'Association minière du Canada (AMC) qui améliore les pratiques environnementales et sociales dans le secteur minier.

Par conséquent, l'ACM et ses sociétés affiliées, briqueteries, producteurs de charbon, d'or, de nickel, d'émeraudes, de cuivre, de matériaux excavés, de ciment, de calcaire ou de minéraux industriels au pays adopteront un ensemble d'indicateurs qui permettront de mesurer la qualité des systèmes de gestion et d'en rendre compte publiquement.

« Pour répondre à la demande mondiale en minéraux et en métaux dont nous avons besoin pour bâtir le monde plus vert dont nous rêvons, l'industrie minière colombienne franchit aujourd'hui un autre grand pas en matière de durabilité. Nous sommes des pionniers des bonnes pratiques partout dans le monde. Cette norme permettra aux entreprises de mesurer et de démontrer leurs modèles de répercussions positives sur les plans social et environnemental », a déclaré Juan Camilo Nariño, président de l'ACM.

L'ACM se joint à huit autres associations minières dans le monde, la troisième en Amérique du Sud avec celles du Brésil et de l'Argentine à adopter la norme. Avec le soutien de l'AMC, l'ACM adaptera les domaines de rendement de l'initiative VDMD en fonction des aspects uniques de son secteur minier et s'engage à les mettre en œuvre au cours des cinq prochaines années.

L'initiative VDMD est un programme de développement durable reconnu à l'échelle mondiale qui aide les sociétés minières à gérer les principaux risques environnementaux et sociaux. L'initiative VDMD est la première norme de développement minier durable au monde à exiger des évaluations à l'échelle des établissements, et toutes les sociétés minières membres d'associations ayant adopté cette initiative ont l'obligation d'y adhérer. Dans le cadre de l'initiative VDMD, huit aspects essentiels du rendement social et environnemental sont évalués, validés de façon indépendante et publiés en fonction de 30 indicateurs de rendement distincts.

« L'aspect le plus intéressant de la norme VDMD est que les communautés et les autres groupes d'intérêts ont la possibilité de participer activement afin d'en apprendre davantage sur les engagements et les progrès pendant le processus de mise en œuvre de chaque entreprise participante », ajoute M. Nariño.

« Nous nous sentons privilégiés que la Colombie ait choisi l'initiative VDMD pour stimuler le rendement environnemental et social de son secteur minier, et nous sommes très fiers de la portée mondiale de cette initiative, affirme Pierre Gratton, président et chef de la direction de l'AMC. Au cours des cinq dernières années, d'autres associations minières de partout dans le monde ont adopté l'initiative VDMD. Le programme est en voie d'être mis en œuvre en Norvège, en Finlande, en Espagne, au Botswana, au Brésil, en Argentine, aux Philippines et en Australie, ce qui nous permet d'affirmer qu'il s'agit d'une norme vraiment mondiale. »

Le rendement dans le cadre de l'initiative VDMD est évalué selon un ensemble de normes de rendement environnemental et social détaillées, notamment les changements climatiques, la gestion des résidus miniers, l'intendance de l'eau, les relations avec les Autochtones et les collectivités, la santé et sécurité, le maintien de la biodiversité, la gestion de crises et la prévention du travail des enfants et du travail forcé. L'initiative VDMD permet d'améliorer le rendement là où c'est le plus important, c'est-à-dire dans toutes les installations minières, et d'obtenir le soutien des collectivités où l'entreprise exerce ses activités.

« En exportant l'expertise du Canada en matière d'intendance environnementale et sociale, nous pouvons contribuer de façon significative aux pratiques minières responsables à l'échelle mondiale », affirme M. Gratton. « L'initiative VDMD, une norme en constante évolution, est particulièrement attrayante à l'échelle mondiale parce qu'elle est axée sur les changements climatiques, la gestion efficace des résidus miniers et les pratiques exemplaires en matière de mobilisation et de collaboration respectueuses avec les communautés autochtones, trois éléments au cœur de notre industrie. Les pays qui adoptent ce programme s'engagent ouvertement à en faire plus que ce qui est exigé par la loi en matière de pratiques durables ».

Pour que l'initiative VDMD reflète les attentes de la société civile et des intervenants de l'industrie, elle a été conçue et continue d'être perfectionnée par un comité consultatif multilatéral indépendant. Dans le cadre de sa mise en œuvre, l'ACM formera un organisme consultatif similaire qui s'occupera de cette précieuse fonction de surveillance.

À propos de l'ACM (Association minière Colombienne)

L'ACM est l'association qui représente les explorateurs, les producteurs et les fournisseurs de biens et de services liés au secteur minier présents dans le pays, et qui se consacre à la production minière responsable et durable. Visitez le site https://acmineria.com.co/ (en espagnol seulement).

À propos de l'AMC

L'Association minière du Canada (AMC) est l'organisme national qui représente l'industrie minière canadienne. Ses membres, qui sont responsables de la majeure partie de la production canadienne de métaux de base et précieux, d'uranium, de diamants, de charbon métallurgique et de sable pétrolifère, sont présents dans les secteurs de l'exploration et de l'exploitation minières, de l'affinage, du raffinage et de la fabrication de produits semi-ouvrés. Visitez le site www.mining.ca.

À propos de l'initiative VDMD

L'initiative Vers le développement minier durable (VDMD) est la norme de durabilité élaborée par l'Association minière du Canada. Les sociétés minières doivent régulièrement produire des rapports sur la mise en œuvre de chaque protocole. De plus, leurs activités sont évaluées par un vérificateur externe tous les trois ans. Pour en savoir plus, visitez le www.mining.ca/fr/vdmd.

