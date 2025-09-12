L'Association étudiante de Polytechnique vote à majorité une grève contre la hausse des frais de stage

MONTREAL, le 12 sept. 2025 /CNW/ - Les membres de l'AEP ont voté le 11 septembre, à l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire, la première grève étudiante de plusieurs jours de Polytechnique depuis 1968. Avec un taux d'approbation de plus de 93%, les membres de l'AEP ont voté en faveur d'une grève de 2 jours renouvelable, démontrant leur opposition à la hausse des frais de scolarité associés aux stages voulue par Polytechnique.

Cette hausse des frais de stage de 105% pour les personnes étudiantes résidentes du Québec et de 151% pour les personnes étudiantes canadiennes hors-Québec et internationales avec entente représente une réelle menace pour la communauté étudiante. Les frais passeront donc de 670$ (frais à l'été 2025) à 1380$, et de 1300$ à près de 3300$ respectivement. Ces frais seront appliqués sur le stage obligatoire, que Polytechnique impose à ses personnes étudiantes dans le cadre de leurs études en génie, alors même que le Bureau canadien d'agrément des programmes de génie n'exige pas ceci.

Cette hausse découle de l'abolition d'une bourse compensatoire instaurée en 2013. Cette bourse avait été mise en place lorsque Polytechnique avait porté de 3 à 9 crédits la pondération des stages obligatoires afin d'obtenir un financement accru du ministère de l'Enseignement supérieur, tout en s'engageant à ne pas en faire assumer le coût aux personnes étudiantes. Malgré plusieurs tentatives de négociation, la direction de Polytechnique maintient sa décision, ce qui rend nécessaire l'intensification des moyens de pression.

Gabriel Comby, président de l'AEP, déclare: "Les études le montrent: la population étudiante n'a pas les moyens de payer davantage de frais de scolarité. 18% des personnes étudiantes au Québec ont déjà eu faim sans pouvoir manger. Au baccalauréat à Polytechnique, 1342 personnes étudiantes sont sur l'aide financière aux études: c'est plus de 20% de nos membres au baccalauréat. Cette augmentation, elle est tout simplement irresponsable au vu du contexte économique actuel."

L'Association étudiante de Polytechnique tiendra une conférence le lundi 15 septembre à 8h45 devant le pavillon Joseph-Armand Bombardier (5155 Chem. de la Rampe, Montréal, QC H3T 1J4) pour dénoncer cette hausse des frais de stage. Flora Dommanget de l'Union étudiante du Québec ainsi que Alejandra Zaga Mendez de Québec Solidaire prendront également la parole lors de cette conférence de presse.

INFORMATIONS: Gabriel Comby, président et porte-parole, AEP, (438) 837-8661, [email protected]