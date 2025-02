L'Association du transport urbain du Québec (ATUQ) présente ses recommandations prébudgétaires au gouvernement du Québec

Électrification : Revoir la cible d'électrification du PEV, optimiser le financement et les processus d'autorisation des projets

: cible d'électrification du PEV, optimiser le financement et les processus d'autorisation des projets Maintien d'actifs : Augmenter le financement pour répondre au plan d'investissement des sociétés de transport

Augmenter le financement pour répondre au plan d'investissement des sociétés de transport Augmentation de l'offre : Programmer une bonification de 5% par année de l'offre

MONTRÉAL, le 18 févr. 2025 /CNW/ - Dans le cadre des consultations prébudgétaires 2025-2026, l'ATUQ soumet ses recommandations au ministre des Finances, Éric Girard.

Transition vers l'électrification

En novembre 2020, le gouvernement du Québec a adopté le Plan pour une économie verte (PEV) visant à rendre 55 % du parc d'autobus urbains électrique d'ici 2030. Les sociétés de transport, soutenues par le gouvernement, investissent massivement pour transformer leur parc. Cependant, malgré des efforts considérables et la nécessité de remplacer les autobus après 16 ans d'exploitation, seule une transition théorique de 43 % du parc vers l'électrique semble réalisable d'ici 2030. De plus, en réalité, des obstacles majeurs, tels que la disponibilité des fonds, le manque d'infrastructures de recharge, la complexité des processus d'approbation et les limitations du marché, ralentissent cette transformation qui implique un changement de modèle d'affaires et d'opération.

L'ATUQ recommande au gouvernement :

De revoir la cible d'électrification du PEV (établie actuellement à 55 %);

D'éviter que le non-respect de la cible actuelle impacte financièrement les sociétés de transport;

De simplifier l'obtention des autorisations pour les projets d'électrification (acquisition d'autobus et construction d'infrastructures de recharge);

De financer les projets d'électrification sans compromettre les programmes de maintien d'actifs;

De revisiter l'objectif d'électrification complète du parc, en établissant un ratio optimal de véhicules électriques et hybrides

Maintien de la qualité des actifs

Le maintien des infrastructures existantes du transport collectif est une priorité pour toutes les sociétés de transport. Le déficit actuel d'investissement en maintien d'actifs impacte directement la fiabilité du service et l'expérience client, provoquant des pannes, des coûts d'entretien accrus et une pression sur les budgets d'exploitation. Les sociétés opérant des modes lourds, comme la STM et exo, sont particulièrement affectées. Les besoins en maintien d'actifs demeurent considérables. Chaque nouveau projet génère des coûts additionnels en exploitation et en maintien. Rappelons que les projets d'électrification ont été priorisés lors du dernier budget.

L'ATUQ recommande au gouvernement :

D'augmenter le financement pour le maintien des actifs, afin de répondre aux besoins des Plans d'investissement des sociétés de transport, et ainsi préserver et améliorer la sécurité, l'expérience client et alléger la pression sur les budgets d'exploitation.

De prendre en compte dans le modèle financier les coûts d'exploitation et d'entretien de chaque nouvelle infrastructure de transport collectif.

Augmentation de l'offre de service

Le transport en commun est un pilier essentiel de l'économie québécoise, mais aussi un levier pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'amélioration de la qualité de vie. Il génère des emplois de qualité et stimule la croissance, tout en ayant un impact majeur sur l'environnement et l'accessibilité. L'ATUQ salue l'entente de financement pluriannuel adoptée en décembre 2024, garantissant le maintien des services et la prévisibilité des fonds. À l'approche du dépôt du plan d'action de la Politique de mobilité durable, l'ATUQ recommande au gouvernement :

D'intégrer une bonification annuelle de 5 % de l'offre de service dans le plan d'action de la PMD, comme cela était prévu au plan 2018-2023.

D'explorer avec les partenaires de nouvelles sources de financement pour soutenir l'augmentation et la pérennité de l'offre de services pour stimuler la fréquentation et favoriser le transfert modal.

À propos de l'ATUQ

L'Association du transport urbain du Québec (ATUQ) représente les neuf sociétés de transport en commun du Québec ainsi qu'exo (Réseau de transport métropolitain). Collectivement, les membres de l'ATUQ desservent les plus grandes villes de la province, soit Montréal et ses couronnes nord et sud, Québec, Lévis, Laval, Longueuil, Gatineau, Trois-Rivières, Saguenay et Sherbrooke, ce qui représente plus de 60 % de la population québécoise et 99 % des déplacements faits en transport en commun au Québec. Leurs activités rayonnent à travers le Québec et leur contribution au développement durable est importante, tant au niveau social, économique qu'environnemental.

Nos actions s'articulent majoritairement autour de 3 axes : nous sommes responsables de la coordination des achats regroupés de véhicules et pièces pour nos membres. Nous effectuons également la gestion contractuelle de ces acquisitions durant toute la durée de vie des véhicules. Nous assurons la concertation de nos membres dans divers dossiers d'intérêt commun et mettons en œuvre les activités de représentations à titre d'experts. Nous permettons l'identification et l'échange des meilleures pratiques et la mise en place de projets communs entre nos membres grâce à notre vingtaine de comités sectoriels.

SOURCE Association du transport urbain du Québec (ATUQ)

Source : Stephanie Roy, Conseillère stratégique aux communications, ATUQ, 514-627-1157