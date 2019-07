L'Association des Scouts du Canada affirme son attachement profond aux valeurs de diversité et d'inclusion

En réaction à la polémique engendrée par le recueil de chants Le Cigalou utilisé dans un camp scout, l'Association des Scouts du Canada tient à rappeler qu'elle condamne tout acte de préjugé ou stéréotype raciste au sein du mouvement.

MONTRÉAL, le 11 juill. 2019 /CNW Telbec/ - L'Association des Scouts du Canada s'indigne de la diffusion d'un recueil de chants contenant des propos racistes au sein de son groupe de jeunes scouts et présente ses excuses à toutes les personnes qui se sont senties offensées par la nature de certains contenus.

Depuis sa création, l'Association assure l'éducation des jeunes afin qu'ils puissent jouer un rôle actif dans la société pour construire un monde meilleur. Nous enseignons aux jeunes le lien de fraternité et nous éduquons à la paix, c'est pourquoi nous nous désolidarisons fermement de tous les actes et attitudes racistes qui vont à l'encontre des valeurs du scoutisme.

Le recueil de chants Le Cigalou est une œuvre indépendante, isolée, malheureuse et condamnable. Il ne fait pas partie des documents d'animation et supports de chants fournis aux gestionnaires des groupes et unités scouts. Tout est mis en œuvre pour s'assurer que le groupe en question suive la ligne directrice de l'Association et ne diverge pas en ajoutant une documentation que nous condamnons. À ce titre nous veillons à ce que Le Cigalou ne circule plus dans ce groupe ni dans aucun autre groupe de l'Association car notre priorité est de protéger les jeunes et s'assurer qu'aucun incident de ce type ne se reproduise.

L'Association s'engage à fournir rapidement aux animateurs un programme de formation et de sensibilisation - qui viendrait s'ajouter aux modules existants- destiné à prévenir les préjugés et stéréotypes racistes, prévenir les discriminations et s'assurer que n'importe qui à l'intérieur d'un groupe scout se sente respecté, à l'abri et le bienvenu. Déjà engagée contre toute forme de préjugé, l'association est à l'origine d'un programme de protection, diversité et inclusion au sein du mouvement scout.

L'Association des Scouts du Canada regroupe 16 000 membres francophones à travers le Canada. Sa mission est de promouvoir et soutenir le développement intégral des jeunes Canadiens francophones afin qu'ils atteignent leur plein potentiel comme individus et qu'ils jouent un rôle actif dans la société comme membres de leurs communautés. Les Scouts du Canada font partie de l'Organisation mondiale du scoutisme et forment, avec les 162 autres organisations nationales, le plus grand mouvement jeune au monde avec plus de 40 millions de membres.

