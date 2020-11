L'Association des professionnels en philanthropie - section du Québec profite de la Journée nationale de la philanthropie pour souligner l'engagement et la générosité de personnes d'exception

MONTRÉAL, le 16 nov. 2020 /CNW Telbec/ - L'Association des professionnels en philanthropie (AFP) - section du Québec souligne la Journée nationale de la philanthropie en décernant neuf prix d'excellence à des personnes engagées pour une cause et des entreprises. Cette année, nous célébrons ceux et celles qui ont fait preuve d'une générosité, d'un engagement et d'un leadership exceptionnels en philanthropie en période de pandémie et qui méritent toute notre reconnaissance.

AFP Québec se réjouit aussi en cette Journée nationale de la philanthropie de la mention honorifique AFP Distingued Fellow décernée à Luce Moreau, CFRE, FAFP, présidente sortante de l'AFP Québec. Cette reconnaissance internationale met en lumière l'ensemble de l'apport de madame Moreau à la profession et aux organisations qui ont bénéficié de son expertise depuis déjà plus de 25 ans, tant au niveau local, provincial, national et international. Nous lui sommes reconnaissants d'être un modèle inspirant pour nous tous.

Cette année aussi, nous fêterons cette journée virtuellement en présence de M. Jasmin Roy, président de la Fondation Jasmin Roy Sophie Desmarais. Lors de l'événement du 16 novembre à midi, l'AFP Québec remettra neuf prix d'excellence en philanthropie devant nos invités qui seront réunis pour célébrer la contribution d'individus et d'entreprises au paysage philanthropique québécois.

CITATION

« Je suis fière de la mobilisation du milieu philanthropique des derniers mois. Les membres de l'AFP Québec ont fait preuve d'une grande solidarité au cours des derniers mois et ont su s'entraider et se soutenir à travers ces nombreux nouveaux défis. Plusieurs ont su innover et ils sont pour nous tous des sources d'inspirations qui nous motivent à poursuivre nos efforts au quotidien ». Elsa Desjardins, Présidente du conseil d'administration de AFP-Section du Québec

Lauréats de l'édition 2020 de la Journée nationale de la philanthropie :

Prix Jeunesse par excellence en philanthropie - moins de 18 ans : Mateo Corrales , ambassadeur du défi Je bouge pour Sainte-Justine et du Grand sapin jeunesse de Sainte-Justine

par excellence - 250 employés et plus : Prix Gestionnaire novateur par excellence : Gabrielle Blackburn , directrice générale, Fondation Jeunesses Musicales Canada

, vice-président du conseil, Les Petits Frères Prix Philanthrope par excellence : Famille Chagnon

Pour consulter la liste complète des lauréats de 2020, visitez le: https://www.afpquebec.ca/fr/journee-nationale-de-la-philanthropie/programmation-de-la-journee/#laureats

À propos de la Journée nationale de la philanthropie

Depuis 1986, le 15 novembre est désigné, partout au Canada, comme la Journée nationale de la philanthropie. Cette journée célèbre l'engagement quotidien des individus, des entreprises et des organismes. Chaque année, plus d'une centaine de sections de l'AFP organisent des événements en Amérique du Nord en cette journée nationale.

À propos de l'Association des professionnels en philanthropie

L'Association des professionnels en philanthropie (AFP) est le plus grand regroupement de professionnels de la collecte de fonds dans le monde. L'AFP compte plus de 31 000 membres à l'international, dont près de 3 500 au Canada et 277 dans la section du Québec. L'AFP fait la promotion de l'importance et de la valeur de la philanthropie et permet aux personnes et aux organisations de pratiquer une collecte de fonds éthique et efficace.

L'Association des professionnels en philanthropie (AFP) tient à remercier ses généreux partenaires DIAMANT sans qui cette journée ne serait pas possible. Merci PearTree Canada, DonorPerfect, Global Philanthropic Canada, Metro, RBC et Atypic.

