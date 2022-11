L'Association des professionnels en développement économique du Québec choisit illuxi pour l'hébergement et la diffusion de ses formations

MONTRÉAL, le 15 nov. 2022 /CNW Telbec/ - illuxi est fière d'avoir implanté un environnement numérique d'apprentissage (LMS) personnalisé, qui facilitera la gestion quotidienne, la diffusion et la commercialisation des contenus de formations de l'Association des professionnels en développement économique du Québec (APDEQ).

« L'équipe d'illuxi nous a guidé tout au long de notre processus, en plus de mettre à notre disposition une plateforme personnalisée, fiable, sécuritaire pour héberger et diffuser nos formations. Illuxi permettra ainsi à l'APDEQ d'assurer son rôle stratégique dans le développement des compétences et des connaissances des professionnels du développement économique au Québec, en leur proposant des formations et activités pertinentes à leur domaine d'expertise » a mentionné M. Corinne St-Hilaire, directrice des opérations de l'APDEQ.

« Nous sommes très heureux d'avoir remporté ce mandat. Notre produit illuxiLearn est simple d'utilisation pour tous l'ensemble des parties prenantes soit les gestionnaires de l'APDEQ ainsi que pour leurs membres. illuxiLearn demeure une plateforme évolutive ce qui permettra à l'APDEQ d'ajouter de la personnalisation pour faire face à la croissance de son offre de service. illuxiLearn est idéal pour tous types d'associations, mais aussi pour les villes, les ordres professionnels et les organismes gouvernementaux. », explique Marc-André Lanciault, vice-président, produits et innovations chez illuxi.

Reconnue pour le niveau élevé de services d'accompagnement et la puissance de sa plateforme, illuxi s'est taillée une place de choix dans l'industrie du LMS, offrant des ressources et du support en français, en plus d'offrir un hébergement des données au Canada.

Découvrez la plateforme et les formations de l'APDEQ : https://apdeq.illuxi.com/

À propos d' illuxi

illuxi produit, héberge et diffuse des parcours de formation pour faciliter l'échange des connaissances en organisation grâce à sa plateforme SaaS et ses services d'accompagnement. La plateforme technologique illuxi permet également de diffuser des événements virtuels, gérer l'apprentissage des employé·es et commercialiser des formations en ligne.

À propos l' Association des professionnels en développement économique du Québec

L'Association des professionnels en développement économique du Québec (APDEQ) regroupe des intervenants exerçant des fonctions qui contribuent à stimuler l'entrepreneuriat et à soutenir la création, l'implantation, l'attraction ou le développement d'entreprises de différents secteurs économiques sur un territoire déterminé.

Ses membres proviennent des divers organismes où ils œuvrent (MRC, CLD, SDE, SADC, etc.), de ministères ou d'organismes gouvernementaux ou paragouvernementaux, d'entreprises ou d'organisations concernées ou intéressées par le développement économique. Ses partenaires sont importants et engagés. Ce sont des entreprises et des organisations qui ont à cœur la qualité des intervenants en matière de développement économique partout au Québec.

