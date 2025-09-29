L'Association des professeures et professeurs d'histoire des collèges du Québec (APHCQ) réclame la création d'un cours d'histoire du Québec obligatoire pour les cégépiens.

MONTRÉAL, le 29 sept. 2025 /CNW/ - L'Association des professeures et professeurs d'histoire des collèges du Québec (APHCQ) tire la sonnette d'alarme à propos de la très faible place de l'histoire du Québec dans l'offre de cours dans le réseau collégial québécois. Malgré une récente réforme du programme en sciences humaines, il demeure que le Québec reste très peu abordé comme sujet d'étude dans la plupart des établissements collégiaux. En effet, l'APHCQ s'inquiète que seulement 15 des 45 cégeps publics francophones offrent un cours d'histoire du Québec à leurs étudiants du programme de sciences humaines.

« Les cégépiens qui entament des études supérieures sont de plus en plus étrangers à l'histoire de leur société. Il y a un trou béant dans la formation offerte aux étudiants et étudiantes du collégial et c'est la connaissance de l'histoire du Québec. La mise sur pied d'un nouveau cours d'histoire à la formation générale au collégial est essentielle pour favoriser le développement d'une conscience citoyenne pour les futures générations » a déclaré Guillaume Breault-Duncan, président de l'APHCQ.

Pour les membres de l'APHCQ, l'histoire constitue un socle primordial pour structurer les débats de société qui nous animent collectivement. La méthode historique est à même de garantir une approche critique et rigoureuse facilitant l'analyse des enjeux actuels. Ainsi, il apparaît urgent qu'une réflexion s'amorce pour revoir la formation générale collégiale afin d'y intégrer l'enseignement de l'histoire du Québec. L'APHCQ invite l'ensemble des partis politiques de la scène québécoise à intégrer ce projet à leur programme électoral.

Rappelons que l'Association des professeures et professeurs d'histoire des collèges du Québec (APHCQ) est une association professionnelle qui fait la promotion du caractère professionnel de l'enseignement de l'histoire. Elle compte des membres dans 32 établissements du réseau collégial québécois.

