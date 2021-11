Le premier officier Russell, un premier officier sur 787 de Boeing basé à Vancouver, est un ardent défenseur des intérêts des pilotes et de la profession. Avant son élection comme président du CEN en octobre 2021, il a fait deux fois partie du CEN comme membre élu à l'échelle nationale (2016-2019 et 2021). Le premier officier Russell s'est activement impliqué dans l'Association en remplissant un certain nombre de rôles, notamment comme membre du Conseil des élus locaux (CEL), fiduciaire et président du Comité des affaires extérieures.

À l'instar de nombreux pilotes au Canada, le premier officier Russell a commencé sa carrière comme instructeur de vol, après quoi il a été pilote pour Northern Canada avant d'être embauché par Air Canada en 2007 pour travailler sur l'Embraer.

« J'estime que le fait de représenter mes collègues pilotes est une vocation et je ne m'imagine pas faire autre chose, a déclaré le premier officier Russell. Maintenant que le monde et l'industrie de l'aviation se remettent des effets dévastateurs de la pandémie de COVID-19, c'est essentiel de faire en sorte que nos membres aient une voix qui porte et que notre profession soit protégée. Je remercie le CEN pour la confiance qu'il m'accorde. »

Le CEN est l'organe de gouvernance de l'APAC, qui dirige les politiques et l'administration de l'Association. Il est composé des présidents et vice-présidents des CEL, lesquels sont élus par les pilotes des bases de Toronto, Montréal, Vancouver et Winnipeg, ainsi que des membres du CEN élus à l'échelle nationale, qui sont choisis par l'ensemble des pilotes d'Air Canada lors des élections nationales.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, le premier officier Russell va présider les réunions du CEN et agir comme le principal représentant des pilotes auprès d'Air Canada pour les questions ayant trait à l'emploi, notamment la négociation et l'administration de leur convention collective. Le président parle au nom du CEN et est le porte-parole officiel de l'APAC. Il collabore avec le président-directeur général de l'Association sur les politiques et les objectifs plus généraux de l'APAC.

L'Association des pilotes d'Air Canada (APAC) représente actuellement environ 3 600 pilotes de ligne, dont 600 ont été mis en disponibilité pendant la crise de la COVID-19 et les premiers d'entre eux commencent à reprendre du service actif. Ces pilotes professionnels hautement compétents transportent des passagers et des marchandises partout au Canada et dans le monde entier sur les réseaux d'Air Canada et d'Air Canada rouge.

