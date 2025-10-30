L'Association des pédiatres du Québec salue l'engagement du Dr Lionel Carmant envers les enfants du Québec

MONTRÉAL, le 30 oct. 2025 /CNW/ - L'Association des pédiatres du Québec (APQ) souhaite saluer la contribution du Dr Lionel Carmant, au moment où il quitte ses fonctions ministérielles. Neuropédiatre de formation, le Dr Carmant a consacré son engagement politique des dernières années à l'amélioration du réseau de la santé et des services sociaux, en portant une attention particulière au développement des enfants.

Le Dr Carmant a joué un rôle déterminant dans la mise en œuvre de programmes de prévention et d'interventions précoces mieux coordonnées. Soulignons notamment le programme Agir tôt, une initiative structurante qui vise le dépistage précoce, l'évaluation rapide et l'orientation vers les services appropriés des enfants susceptibles de présenter un retard de développement. Ce programme a permis à des milliers de familles d'obtenir plus rapidement un dépistage et un soutien spécialisé pour leurs enfants.

Au-delà de la politique, l'APQ souhaite souligner l'ouverture, l'humanité et la conviction profonde qui ont guidé son action en faveur des enfants et de leurs familles.

« Au nom des pédiatres du Québec, je tiens à remercier le Dr Carmant pour son engagement sincère envers les enfants et les plus vulnérables. Son approche, axée sur la prévention et l'intervention précoce, a fait une différence réelle pour renforcer l'équité des chances pour les tout-petits. Il aura mis son expertise médicale et sa rigueur au service de la population québécoise. », a déclaré la Dre Marie-Claude Roy, présidente de l'Association des pédiatres du Québec.

