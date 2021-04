L'Association des obstétriciens et gynécologues du Québec fait un don de 25 000 $ à SOS violence conjugale

MONTRÉAL, le 21 avril 2021 /CNW Telbec/ - L'Association des obstétriciens et gynécologues du Québec (AOGQ) a aujourd'hui fait l'annonce d'un don de 25 000 $ à l'organisme SOS violence conjugale dans le cadre du Radiothon pour l'amour, une initiative des stations Rythme FM de Cogeco Média. Cette contribution s'accompagne d'un engagement à développer une formation dédiée aux médecins et à leurs équipes de soins pour mieux accompagner les femmes qui sont victimes de violence.

« C'est un devoir »

Comme tous les Québécois, les obstétriciens-gynécologues ont été profondément touchés par la série de féminicides. « Prévenir la violence conjugale, c'est une chaîne où chacun d'entre nous, les amis, les proches et la famille devons être à l'affut pour prévenir les drames. Comme médecins spécialistes de la santé de la femme, c'est un devoir d'être un maillon de cette chaîne. », a souligné la Dre Violaine Marcoux, médecin obstétricienne-gynécologue et présidente de l'AOGQ.

Choisir les bons mots et poser les bons gestes

C'est dans cet esprit que l'AOGQ souhaite outiller les médecins et les équipes de soins en développant une formation dédiée aux professionnels de la santé qui veulent poser les bons gestes pour accompagner la femme. « Même comme médecin, on cherche nos mots devant une victime de violence conjugale. Nous devons être mieux préparés pour répondre à sa souffrance, à son ambivalence et à son impuissance, tout en évitant de mettre de la pression sur ses choix ou sur le rythme de ses démarches. », a renchéri la Dre Liliane Brassard, médecin obstétricienne-gynécologue et membre du conseil d'administration de l'AOGQ.

De son côté, SOS violence conjugale a accueilli cette contribution avec grande fierté. « Les médecins et leurs équipes sont des points de contact importants pour les femmes. Ils peuvent constater des blessures et amorcer une discussion avec elles. Ce soutien des obstétriciens-gynécologues est important et clé dans le travail de nos intervenants », a souligné Mme Claudine Thibaudeau, travailleuse sociale et responsable du soutien clinique et de la formation chez SOS violence conjugale.

À propos de l'AOGQ

L'Association des obstétriciens et gynécologues du Québec a été fondée en 1966 et permet aux spécialistes des milieux de l'obstétrique et de la gynécologie de se rassembler sous une structure commune. Les membres de l'association participent au suivi de grossesse de 45 % des femmes enceintes de la province. L'Association des obstétriciens et gynécologues du Québec est fière de contribuer à la santé des femmes québécoises depuis près de 55 ans.

À propos de SOS violence conjugale

La mission de SOS violence conjugale est de contribuer à la sécurité des victimes de violence conjugale et à la réduction de la violence conjugale et de ses conséquences en offrant des services aux victimes, à la population et à toutes les personnes touchées par la violence conjugale.

